Trabajos en el mástil

"Cayó el mástil frente a la Jefatura", tituló LA OPINION online en la mañana del primer día de este años, una nota en la que se detalló que sucedió cercana la hora 6:30 cuando un un fuerte viento azotó la región.



Lo que demandó la atención de importante cantidad de gente, no solamente de Rafaela y la región sino de gran parte del país y del mundo (donde residen rafaelinos, o familiares, que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de nuestra publicación, según manifestaron accediendo a distintos medios de comunicación, incluidas redes sociales), se produjo en el contexto de una intensa lluvia que anegó las calles rafaelinas, a la vez que el viento causó destrozos importante cantidad de árboles y viviendas.



OPINIONES Y DESEOS



Lo que se cita con antelación dio pie a manifestaciones y deseos de la gente, por lo sucedido y por hacer votos de que al menor tiempo posible el emblemático mástil vuela a observarse en su lugar natural.



Así las cosas, se contabilizaron frases tales como "al ver la foto no lo podría creer. Ese mástil es casi como un símbolo de la ciudad, una postal, y no podría imaginar que un viento -así sea fuerte- lo derribe. Por favor a las autoridades, que lo pongan nuevamente en su lugar".



O bien, "mi ciudad no es la misma sin el mástil, un emblema de nuestra Rafaela. Ahora todos a instar para que vuelva a su lugar".



TRABAJOS



A partir da la caída del mástil fueron muchos los trabajos desplegados en el sector donde se ubica, y esta mañana cercana la hora 10 se pudo visualizar la labor de varias personas apoyadas por una grúa de pequeño porte.



Las fotografías que acompañan la nota dan cuenta de lo realizado.