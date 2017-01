Dicen que estaba borracha

¿Qué le pasa a Silvia Süller?, se preguntan muchos luego de conocerse que tras años de depresión y problemas económicos, encabeza junto a "Rosita" de Pasión la obra "Divas Nac & Pop" en Mar del Plata. Sin embargo, la rubia debía presentarse en varios móviles y no lo hizo porque "tomó demasiado y no puede ni levantarse".

Casi nadie duda sobre que Silvia Süller las pasó todas. Desde el estrellato y el amor con Silvio Soldán al abandono, la depresión, la enfermedad y los problemas económicos.



Todo esto además condimentado con la indiferencia, durante varios años, de sus propios hijos, hermano -el mediático Guido- y hasta de sus padres. Más de una vez quiso quitarse la vida, y admitió tener problemas con el alcohol. El año pasado intentó un nuevo comienzo, vendió todas sus posesiones en Buenos Aires y se fue a Miami a probar suerte.



Pero las cosas no resultaron. Recuerda Crónica que Silvia no consiguió el trabajo que esperaba -apenas llegó a vender ropa en un local- y la remaba vendiendo a 5 dólares las fotos que se sacaba con los fans que se lo pedían.



De regreso al país -porque al no tener empleo estable tampoco podía quedarse en Estados Unidos más de tres meses- deambuló como invitada por algunos programas, previo arreglo del pago de la entrevista en algunos miles de pesos, según el medio y la pantalla de que se tratara.



UNA OPORTUNIDAD



La oportunidad llegó este verano, junto a Gaby González ("Rosita", en "Pasión de sábado"), y estrenó "Divas Nac & Pop" en el teatro La Campana de Mar del Plata.



Todo parecía ir bien ya que la rubia se mueve como pez en el agua sobre el escenario, y su carisma provocador y algo bizarro da resultado. Sin embargo, además de ir a cumplir con las funciones cada noche, hacer temporada implica trabajar en la promoción del espectáculo y dialogar con la prensa.



AUSENCIA NO JUSTIFICADA



En ese contexto Silvia tenía pautadas varias notas gráficas y televisivas, incluso un móvil en directo con "BdV", pero nunca apareció. Productores y periodistas se cansaron de llamarla, tocaron a la puerta del hotel donde se hospeda sin siquiera saber si habría vuelto la noche anterior. Silencio.



ESTADO DE EBRIEDAD



Ante la indignación de los trabajadores que se iban juntando en el lugar pautado para las entrevistas, alguien del entorno de la rubia admitió que "después del teatro se fue de fiesta. Y quizá tomó demasiado y no puede ni levantarse, no sería la primera vez".



Una verdadera lástima ya que esta podría ser una buena chance para rearmar su vida personal y laboral.