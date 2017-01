Piden adelantar debate de la ley penal juvenil Nacionales 06/01/2017 Redacción MASSA Y STOLBIZER

Ampliar FOTO ARCHIVO NA ALIADOS. Massa y Stolbizer afianzan su espacio compartido.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Sergio Massa dieron ayer una nueva señal de unidad, al reclamar al Gobierno que convoque a sesiones extraordinarias en febrero próximo para "discutir una política de Estado sobre el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil".

Los líderes del GEN y el Frente Renovador se expresaron así en medio de la polémica que se generó tras el anuncio del Poder Ejecutivo, que busca impulsar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, medida que Massa apoya y Stolbizer no. "Fui el primero en plantear la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad y agradezco al gobierno que tome nuestra iniciativa para empezar a resolver este flagelo. Pero tanto yo como Margarita estamos convencidos de que la baja de edad sola es, sin duda, un golpe de efecto que no resuelve el problema", destacó el tigrense.

Por su parte, Stolbizer subrayó que "es necesario pensar en la integralidad de la política, empezando por reformular el sistema educativo, la escuela secundaria y la atención efectiva de las adicciones como un problema de salud pública". "Trabajamos para encontrar un sistema de responsabilidad penal juvenil que anticipe y evite la multiplicación de las víctimas", aseguró la diputada.

En un comunicado compartido, Massa y Stolbizer, que ya trabajan para sellar un frente electoral para las próximas legislativas, buscaron mostrarse unidos en la discusión del nuevo Régimen Penal Juvenil, pese a que se trata de un tema en el que no concuerdan. "La Argentina necesita construir una verdadera política de Estado en relación a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley", enfatizó Massa.

Tras el anuncio del Gobierno de convocar a una comisión para analizar el tema y elaborar un proyecto, el líder del FR indicó: "No queremos una comisión, ya sabemos que las comisiones terminan en nada. Queremos convocatoria a extraordinarias y discutir este tema en febrero". "Exigimos que de acá al 30 de enero el ministerio de Economía nos informe cuántos recursos va a invertir en construcción de instituciones preparadas para recibir a los niños, niñas y jóvenes que delincan, la capacitación de Policía y Justicia y psicólogos de recuperación de adicciones en menores, para que tengamos un verdadero régimen de responsabilidad penal juvenil", advirtió el tigrense.

En tanto, Massa y Stolbizer coincidieron en que "el Congreso de la Nación es el escenario en el cual se debe dar esta discusión, sin golpes de efecto ni anuncios rimbombantes y vacíos de contenido". "Trabajamos para construir una Argentina con más igualdad, menos delitos y menos víctimas, a partir de la conjunción de diversas miradas que enriquezcan el debate", agregaron los legisladores.