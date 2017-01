Ratifican el blanqueo en el mercado laboral

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El gobierno "no declinará" su decisión de bajar los aportes patronales e impulsar un amplio blanqueo en el mercado laboral para "combatir el empleo en negro", pese a la oposición de gremios, advirtieron hoy fuentes del Ministerio de Hacienda. El ministro Nicolás Dujovne, quien públicamente ya adelantó esos dos objetivos entre las prioridades de su gestión, ya mantuvo reuniones con su par de Trabajo, Jorge Triaca y el administrador general de la AFIP, Alberto Abad, para comenzar a analizar la implementación de ambos objetivos.

"No vamos a dar pasos en falso y estamos concentrados en lograr cuanto antes esos objetivos, porque queremos combatir el trabajo en negro y la informalidad", dijo una fuente del Palacio de Hacienda.

Dujovne tiene en agenda una serie de reuniones para avanzar en ese objetivo de reducción de los aportes y contribuciones patronales para rebajar los costos laborales y disminuir el empleo informal, antes de su partida a la reunión de Davos, el 16 de enero próximo.

La baja en las contribuciones patronales ya fue planteado por el gobierno en el proyecto de ley de Primer empleo, que quedó paralizado en la Comisión de Legislación Laboral en Diputados. Las fuentes adelantaron que el gobierno dará el debate en el marco de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo, que integran sindicalistas y empresarios, donde la CGT espera plantear su oposición.



INQUIETUD GREMIAL

Carlos Acuña, uno de los jefes de la central obrera, afirmó que "La CGT está preocupada y ve al Gobierno hablando de bajar los costos laborales y de que la economía va para arriba pero lo cierto es esto: que hay despidos y que la recesión no da tregua", dijo al oponerse a los anuncios del ministro.

Al anunciar esos objetivos Dujovne había expresado que "lo que nosotros tenemos por delante es una tarea más aburrida como revisar ingresos, gastos, eficiencia, equidad, trabajar para bajar la informalidad en el empleo y la evasión tributaria" en declaraciones periodísticas.

Por su parte, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que se empezó "a discutir la estrategia del gobierno para generar más empleo en la Argentina".



"EL GOBIERNO VUELCA"

En tanto, el secretario general de la CGT Héctor Daer calificó ayer como "muy crítica" la situación laboral y advirtió que "si el Gobierno no corrige las cosas, vuelca". Daer, que integra el triunvirato que conduce la CGT, se refirió a los despidos en distintos sectores de la industria nacional y, tras calificar la situación como "muy crítica", exhortó a la administración del presidente Mauricio Macri a "corregir antes de irse al pasto".

"Lo que uno tiene que hacer cuando se va al pasto, es corregir las cosas y volver al asfalto, porque si no corrige, vuelca", sostuvo el líder del gremio de Sanidad en declaraciones a radio Latina. El sindicalista sostuvo que hay problemas en materia de empleo que "vienen de arrastre" pero que hay "cuestiones" que agravan la situación laboral y que son "producto de las medidas que ha tomado el Gobierno".