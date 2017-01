El abandono de Pablo Novara

"Lamentablemente tengo que confirmar el abandono de Pablo. Fue una etapa muy difícil cargada de abandonos en la cual Pablo sufrió una caída que conllevó la rotura del quads, no llegándolo a arreglar a tiempo, por lo que sufrió la aplicación de la regla de las puertas cerradas", señaló la hija del piloto, Sofía Novara, en Facebook.

Lamentablemente, el representante de Bauer y Sigel no pudo concretar su objetivo de llegar a la meta, como se lo había propuesto en su debut en el Dakar.

Una posibilidad a la que había accedido luego de quedarse con el título en el pasado Campeonato Argentino de Rally Cross Country.

En la primera etapa había terminado en el 20º lugar, en la segunda fue 18º en el parcial y quedó 17º en la general, en tanto que al cabo de la tercera se ubicaba 30º y 27º, respectivamente.

Ayer largó desde San Salvador de Jujuy, pero lamentablemente no pudo arribar a Tupiza, ciudad de la vecina República de Bolivia.