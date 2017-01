Clima Locales 06/01/2017 Redacción Leer mas ...

Leonardo Crosetti, jefe de la Estación Meteorológica local informó que "el Servicio Meteorológico Nacional sigue indicando precipitaciones para viernes y sábado, pero en caudales normales para esta época".

"Podremos tener algo de lluvia todos los días, por la nubosidad generada por la humedad del suelo, pero no se prevén grandes precipitaciones. Han mejorado las temperaturas, que se espera que sean más frescas, lo cual es bueno. Las presiones siguen bajas pero han comenzado a subir, lo cual también es una buena señal", agregó.

"Por ahora no hay alertas. No se prevén vientos fuertes, sólo algunos leves", sostuvo.