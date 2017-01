Argentinos eliminados

Diego Schwartzman se despidió este jueves del ATP 250 de Brisbane, Australia, al ser derrotado en octavos de final por el canadiense Milos Raonic, primer cabeza de serie, por 6-3 y 6-2. Así, el argentino, que en el debut había conseguido una buena victoria contra el estadounidense Sam Querrey, se quedó afuera del certamen que sirve de preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Raonic, actual campeón de Brisbane, precisó de 70 minutos para vencer al Peque. El canadiense obtuvo 12 aces y quebró el servicio de Schwartzman en cuatro oportunidades, tres de ellas en el segundo set en el que fue el primer choque entre sí. "Siento que estoy haciendo muchas cosas bien y, espero, poder estar a la altura y jugar un buen tenis'', dijo Raonic tras la victoria. Su rival en cuartos de final será el español Rafael Nadal, que venció al alemán Mischa Zverev por un doble 6-1.

Por el mismo torneo, el austríaco Dominic Thiem superó al australiano Samuel Groth por 7-6 (7-5) y 6-3, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov venció al francés Nicolas Mahut por 6-2 y 6-4.

Por otra parte, Renzo Olivo también quedó eliminado por los octavos de final en el torneo de Chennai. Mikhail Youzhny niveló el historial entre ambos (Olivo se había impuesto en Hamburgo 2016) al imponerse por 6-1 y 7-5. Luego de un primer set en el que el ruso fue claramente superior, el argentino dio pelea en el segundo parcial. Pero en el momento decisivo pesó la mayor experiencia del ruso, quien consiguió un quiebre fundamental en el duodécimo game para quedarse con el triunfo.



ARRASA NADAL

Por su parte, Rafael Nadal, quinto cabeza de serie, logró este jueves una cómoda victoria y se instaló en la tercera ronda del ATP 250 de Brisbane. Con una actuación contundente, aplastó al alemán Mischa Zverev por 6-1 y 6-1 en apenas 55 minutos. El español, que en el debut había logrado una sólida victoria ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov, sumó un nuevo triunfo y dejó en claro que regresó al circuito con todas las luces.

Nadal desplegó en Brisbane lo mejor de su repertorio y dejó en ridículo a Zverev. Confirmó que su juego está intacto luego de la lesión que lo tuvo alejado de las canchas, y que el título que consiguió ante el belga David Goffin en el torneo de exhibición de Abu Dhabi no fue casualidad.

En el futuro de Nadal se asoma el canadiense Milos Raonic, verdugo del argentino Diego Schwartzann. Y es una buena prueba para el ex número uno del mundo, que no competía oficialmente desde octubre por la lesión en su muñeca izquierda. Nadal y Raonic se enfrentaron en siete ocasiones, con seis triunfos para el español. El último partido entre ambos fue en dieciseisavos del Masters 1000 de Shanghai, en 2015. Rafael Nadal se impuso por 6-3 y 7-6.