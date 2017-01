Narcos y delincuencia Policiales 06/01/2017 Redacción Leer mas ...

Sobre los problemas de drogas en el barrio Villa Podio nuestra entrevistada explicó que, “en 2015 estaban a los tiros desde el 2 de Abril y Villa del Parque, que fue cuando mataron a Matías Burgos. Y vimos que no hay un gran mercado, no hay grandes cantidades que se manejan y se consumen.

“En realidad -siguió- tienen algunas dosis que se comparten y venden entre ellos, no hay una gran venta, no son kioscos que venden mucha droga. Pero lo arreglan a los tiros. A las 8 de la mañana ya vemos a los chicos con la bolsita de pegamento y según me dijeron el pegamento hace que no se sienta el frío ni el hambre”, indicó nuestra entrevistada. Agregó: “También consumen ibuprofeno con alcohol”.