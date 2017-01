Reinero habló de Ben Hur

Faltaban apenas cuatro minutos para cerrar los noventa de la final de vuelta entre Textil Mandiyú y Ben Hur. Y el 0 a 0 en Corrientes -repitiendo hasta ahí el resultado de la ida en Rafaela- abría el camino para definir por la vía de los penales el ascenso desde el Torneo Federal B al A. Pero en ese minuto 41 de la segunda etapa apareció Ariel Reinero para poner el 1 a 0 y devolverle al histórico club de Corrientes momentos de felicidad.

"Fue una sensación muy linda, el gol más importante de mi carrera. Pasan los días y me sigo acostando y levantándome pensando en ese gol. Haberlo anotado tan cerca del final del partido le dio un condimento especial. Todavía tengo frescas las imágenes del festejo y la locura que desató", le cuenta Airel Reinero a Clarín.

Este gol trae un bonus: a principios de temporada, Reinero estuvo a punto de sumarse a Ben Hur pero fue rechazado por el cuerpo técnico. Unos meses después, el delantero nacido hace 22 años en San Francisco (Córdoba) sentenció a quedarse en el Federal B al club que no lo había querido. Sin embargo, no guarda nada de rencor. "No es una revancha, de ninguna manera. Son las vueltas de la vida. Me fueron sinceros y me dijeron que querían un jugador de más renombre", dice.

Mandiyú significa algodón en idioma guaraní. Y fue el nombre adoptado por el club nacido en la fábrica textil Tipoití -nombre comercial que no fue aceptado por la Liga Correntina- el 14 de diciembre de 1952. El Club Deportivo Mandiyú fue el representante más ilustre de la Provincia en el fútbol nacional. Entre otras cosas por aquel equipo que hizo historia con su ascenso desde la B Nacional en 1987, conducido por el Viejo Juan Manuel Guerra. Y que luego realizó campañas destacadas en Primera con nombres como José Pepe Basualdo, Adolfino Cañete, Pedro Barrios y más adelante Jorge Camote Acuña y Sergio Goycochea. También fue la puerta de entrada de Diego Maradona a la dirección técnica.

Pero soplaron vientos de tormenta financiera y deportiva que derribaron al orgullo correntino. Se cerraron las puertas y el equipo se desmanteló y dejó de competir. Estuvo inactivo durante 17 años, hasta que en 2012 Deportivo Mandiyú resurgió. Varios años antes había nacido Textil Mandiyú. Y en los últimos tiempos convivieron ambas entidades, cada uno reclamándose como auténtica continuadora de la original. Hasta se dio el caso de que se enfrentaran, por la Liga y por los Torneos Federales, en la cancha los dos Mandiyú. Cada uno siguió su camino; este año arrancó Textil en el Federal B y Deportivo en el C. Hasta que a mitad de año se fusionaron -por una fuerte influencia del Gobierno- con nuevo presidente y comisión directiva, y bajo del nombre de Club Social y Deportivo Textil Mandiyú. "Esta fusión tuvo un trasfondo político importante", afirman desde Corrientes. Tras la unión deportiva, el club vio cómo se aprobaba un viejo reclamo: cuatro hectáreas de tierras provinciales que serían un terreno propio para levantar sus instalaciones.

Reinero, de 22 años y con pasado en Sportivo Belgrano (integró el plantel que ascendió a la B Nacional en 2013), Independiente de Pascanas, Textil Mandiyú y Vélez de San Ramón, regresó a Corrientes a mediados de este año. "Comparado con la primera etapa, encontré un club más organizado. En esta segunda etapa en Textil Mandiyú noté muchas comodidades que no tuvimos en la anterior. Gracias a Dios el apoyo es mayor, llegaron nuevos dirigentes y el club tiene un predio. Cosas muy importantes y que ayudaron en esta campaña. Me contaron muchas cosas del pasado de Mandiyú. Sé que estuvo Maradona como técnico, que venían jugadores de nivel de Uruguay y Paraguay, que tenía un presidente que ponía mucha plata y por eso se daban lujos y era un paraíso. Fue lindo revivir a la gente con esta campaña. Viene mucha gente a la cancha, sobre todo familia. Ves al abuelo, que fue fanático en aquella época, con los nenes chiquitos", cuenta.

Destaca Reinero: "La humildad y el buen grupo humano fueron fundamentales para llegar a este ascenso. La mayoría son chicos correntinos, vinimos muy pocos refuerzos de afuera. No es plantel caro ni con grandes nombres, pero sí somos un grupo muy fuerte. La gente grande maneja muy bien el vestuario. En los entrenamientos nos divertimos y no nos dejamos vencer por los problemas. No te digo que viajar cuatro horas en un micro viejo para ir a jugar a otra ciudad nos pone contentos, pero sabemos llevarlo".

Explica además: "No fue sencillo ascender. De entrada, la idea era salvarnos del descenso, pero faltando dos fechas en una zona muy peleada conseguimos entrar a los play-offs. La final de ida en Rafaela, Ben Hur jugó mejor en el primer tiempo y lo sufrimos. En el segundo tiempo nos acomodamos y nos paramos mejor. Para la vuelta, a las 5 de la tarde y con mucho calor como estábamos acostumbrados, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer. Fuimos superiores en los aspectos físico y de juego. Y al final llegó ese gol inolvidable".

Una curiosidad de este Textil Mandiyú -nombre oficial para el Consejo Federal de la AFA- fue que el director técnico, Pablo Suárez, marcador lateral en aquel Mandiyú glorioso de las décadas del 80 y 90, trabaja como chofer de colectivo durante la mañana; por eso los entrenamientos son a la tarde-noche. "Los hinchas están muy entusiasmados y van a la cancha en una cantidad importante. Sin saber a fondo lo que rodea al jugador, siempre exigen ganar. Y está bien esa presión porque Mandiyú es un grande en la categoría. Nos dicen que son el Boca o River del Federal y que hay que subir al Nacional B. Ojalá en este nuevo torneo podamos lograr otro ascenso", dice Reinero. El delantero que hizo el gol de la alegría para Mandiyú y que no guarda rencor. (Fuente: Clarín).