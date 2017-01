Lleva cinco días aislada

AURELIA. - Esta pequeña comunidad rural, fuertemente castigada por las inundaciones, situación que se agrava por no poseer caminos pavimentados que aporten conectividad está sufriendo los embates de estos últimos temporales pasando por una situación angustiante.

Se ha informado en la víspera que "hace ya 5 días que estamos aislados; la situación es angustiante". Además como resultado de ello han puntualizado que "si hay muchas localidades perjudicadas; creemos que nosotros estamos peor, por no contar con acceso pavimentado".

Por otra parte han reflexionado que "cuando mejoren las condiciones climáticas habrá que sentarse con todas las autoridades provinciales y si es necesario con las nacionales, para que definan qué van hacer con esta pequeña población que trabaja constantemente en lo agrícola ganadera y tambos; suman riqueza al país y no reciben nada a cambio".

Hace varios años que luchan por lograr obras que les aporten conectividad y ante ello señalan que "como es de público conocimiento si no se nos incluye en obras integrales de infraestructura el pueblo desaparecerá. Años de aislamiento; los mejorados fueron caminos alternativos que las inundaciones se encargaron de destruir todo. Esperamos pronta respuesta de los gobernantes y planificar nuestro futuro porque ya es insostenible.

"Lamentablemente toda el agua de las localidades vecinas ubicadas al oeste pasa por Aurelia; tal es así que esta mañana -por ayer- había bajado mucho y al mediodía estaba todo cortado en varios kilómetros; no somos ingenieros pero nos parece que el agua que pasaba por la ruta 34 a la altura de Susana hoy nos volvió a llenar los caminos.

"También lo más preocupante van a ser los próximos días porque ahora cuando llueva 10 mm ya quedamos aislados", triste realidad de gente del interior profundo que desde su lugar aporta al crecimiento del país.