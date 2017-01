Panorama Político

EL PROTAGONISTA

FUE EL CLIMA

Para Rafaela y todo el departamento el 2017 llegó con muy malos modales. Horas después del brindis en el que todos nos deseamos un Feliz Año se desató una tormenta con vientos que hicieron crujir la ciudad y una lluvia que puso a prueba otra vez el sistema de desagües. Tres días después otro temporal sacudió a Rafaela para todos lados. Y las lluvias cayeron sin cesar en pueblos y campos de la zona convirtiendo al departamento en una gran laguna.

Así las cosas, hubo que arremangarse y laburar el domingo cuando todos pensaban que sería un lindo día para comenzar el año sin hacer nada.

Ante la desgracia, la Provincia prestó colaboración y en pocos días el gobernador Miguel Lifschitz y ministros como Garibay, Contigiani o Alvarez desfilaron por la ciudad o la zona. Además hubo llamadas desde Buenos Aires por parte de funcionarios del Gobierno nacional. Así, los colores políticos que son distintos en los tres gobiernos no hicieron diferencia y optaron por las coincidencias para trabajar juntos en la reparación de daños. Un buen gesto político.

El intendente, Luis Castellano, atendió a los medios de la ciudad pero también a los más importantes de Buenos Aires, Rosario o Santa Fe que buscaron saber de primera mano el estado de la ciudad después de los vientos y las lluvias.

Por el otro lado, alguien por ahí sugirió que en las distintas reuniones de la Junta Municipal de Protección Civil nunca hubo concejales del PRO-Cambiemos, aunque de la lista excluyen a Carina Visintini, quien el fin de semana sufrió la muerte de su madre.

Y también destacaron la decisión de la vicepresidente 1º del Concejo, Natalia Enrico, a cargo del cuerpo legislativo debido a la licencia de su titular, Silvio Bonafede. Es que el Intendente convocó a sesión extraordinaria el miércoles y según el reglamento interno deben pasar al menos 48 horas para que se produzca ese encuentro. Sin embargo, ante las urgencias, Enrico decidió pasar por alto ese punto y en 24 horas se efectuó la sesión.



¿SR. EMBAJADOR

O HUMORISTA?

Dicen que Miguel Del Sel compró un ramo de margaritas para deshojar las flores ante un destino que le ofrece dos opciones: continuar como embajador de Argentina en Panamá, lejos de su adorada Santa Fe a la que extraña enormemente -claro, un poco menos que a sus hijas-, o bien volver a las tablas junto a Dady Brieva y el sunchalense Chino Volpatto para reinventar Midachi.

Dos veces intentó ser gobernador de la Provincia convencido por Mauricio Macri. Tanto en 2011 como en 2015 estuvo cerca (el anteaño perdió por apenas 1.500 votos con Miguel Lifschitz) y por eso nadie puede garantizar que no vuelva a intentarlo, esta vez en el turno del 2019. "La tercera es la vencida" es la frase hecha que hoy esgrimen en macrismo santafesino, concientes además que más allá del crecimiento de Cambiemos no hay una figura que pueda rendir en las urnas como el cómico que tiene entre sus personajes a "La Tota".

Esta semana, Del Sel aseguró que si el grupo humorístico Midachi vuelve a reunirse este año renunciará a su cargo y se dará "un descanso de la política". "Si vuelve Midachi, renuncio a mi cargo", señaló el representante del país en Panamá, quien está de vacaciones en Punta del Este, donde se reunió con Brieva y Volpatto. "En los próximos días" resolverán el futuro del grupo cómico, por lo que incluso trascendió que la Cancillería estaba definiendo el nombre de su reemplazante.



BALNEARIO SIN

GRAN FIESTA GRAN

La magnitud de las tormentas que afectaron la ciudad desde las primeras horas de este 2017 obligó a la Municipalidad a suspender la inauguración de la obra de refuncionalización del Parque Balneario Municipal, que demandó una importante inversión.

Se trata de uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad que estaba siempre igual. Algunos funcionarios no estaban convencidos de reprogramar la gran fiesta gran que se organizó para habilitar las reformas que habían sido elegidas por más de ocho mil rafaelinos en el marco del Presupuesto Participativo, pero finalmente se impuso el criterio de esperar tiempos mejores -literalmente-.



BONO DE FIN DE

AÑO AL BOLSILLO

Finalmente el Gobierno municipal hizo efectivo ayer el pago de los 2.800 pesos del bono (de fin de año) adicional para sus empleados, acordado en el marco de negociaciones paritarias con la FESTRAM, entre cuyos integrantes se encuentra el SEOM de Rafaela. Esta remuneración extraordinaria fue reclamada por la dirigencia gremial para compensar la inflación del 2016, que ronda el 40 por ciento mientras los salarios habían registrado incrementos inferiores.

Y tras ver el enorme esfuerzo que los trabajadores municipales efectuaron esta semana para recuperar la ciudad de los efectos de los temporales, el bono es merecido.



JERARQUIZADOS

EN ESPERA

¿Será dulce o amarga la espera del centenar de empleados jerarquizados de la Municipalidad? Es que el jueves de la semana pasada, el Concejo Municipal aprobó con los votos a favor de la oposición y el rechazo del oficialismo el proyecto de ordenanza que reduce de 39 a 34 las horas que por semana deben cumplir los empleados de las categorías 18 a 23.

La iniciativa surgió después de años en los que se buscó una salida consensuada al problema sin los resultados deseados por los jerárquicos. Sobrevuela por estos días el rumor de que el intendente tiene ya elaborado -por parte de Fiscalía municipal- el decreto para vetar la ordenanza. El desenlace será la semana próxima.



EL INTERES POR

UNA CAUSA

Se reiteraron durante la semana los llamados de medios porteños interesados en el estado de la causa por la muerte del joven Alejandro David Buffet, de 26 años, la semana pasada -entre la Navidad y la fiesta de Año Nuevo- a raíz de las heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en noviembre pasado en la esquina de avenida Fanti e Ituzaingó.

¿Y por qué tanto interés de medios porteños? Porque uno de los involucrados en el accidente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Cabe recordar que desde la Fiscalía se informó el mismo día de la muerte del joven -que al momento de la colisión acompañaba a bordo de la moto al conductor de la misma, Marcelo Zanabria- no había imputados pues restaban resultados de pericias que darían elementos para tomar decisiones. Al parecer por ahora no hubo avances.