¿Qué pasó en Mayerling? (Recuerdos de Viena) 06/01/2017 Diana Biscayart

AMANTES. María Vetsera y Rodolfo Habsburgo.



II

Voy a hacer una breve digresión: lo que sigue a continuación forma parte de uno de los tantos misterios de la historia. Escrito por el historiador César Vidal, hace que nos preguntemos: ¿Qué pasó en Mayerling?

La mañana del miércoles 30 de enero de 1889, en el caserón de Mayerling, fueron encontrados los cadáveres de Rodolfo de Habsburgo, el heredero del trono austro húngaro, y de María Vetsera, una oscura baronesa húngara. ¿Quién o quiénes fueron los causantes de tal intento que alteró la paz esencial de un imperio de la Europa central y oriental. A las 7:30 de la mañana del 7 de enero, Loschek, primer criado del archiduque Rodolfo de Habsburgo, se dirigió hacia el dormitorio de su amo, para avisarle que era la hora de salir de caza. Tras llamar a la puerta, Loschek no recibió respuesta alguna. Sabedor de que Rodolfo había pasado la noche con una mujer, no se atrevió a franquear el umbral, pero tampoco quería enfrentarse a la cólera de su amo, si éste se perdía el día de caza. Entonces optó por acudir al dormitorio del conde de Hoyos, amigo y confidente el príncipe, y avisarle de lo sucedido. Hoyos no lo dudó un instante: había que derribar la puerta y para ello se valió de un hacha. Al entrar a la estancia, encontraron dos cadáveres atravesados en el lecho. El de Rodolfo aún estaba caliente e hizo pensar que había perdido la vida no hacía más de media hora. María, ya yerta, habría fallecido sesenta minutos antes. ¿Cuáles habrían sido los motivos de esta tragedia? Nacido el 29 de agosto de 1958, Rodolfo había tenido una vida no pocas veces triste. Nada más ver la primera luz le fue arrebatada a su madre, la famosa Sissí. El emperador, su esposo, la consideraba incapaz de educarlo correctamente. Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, más conocida por el apodo de ‘Sissí’, fue una de las más famosas emperatrices de la segunda mitad del siglo XIX, llegando a disputar en popularidad con la todopoderosa Reina Victoria del Reino Unido. Y aunque en su tiempo todavía no se estilaba la prensa del corazón, tal y como hoy la conocemos, fue uno de los personajes a los que la prensa convencional de la época más atención prestaba. Su vida fue un remolino de emociones, pasiones, alegrías y frustraciones. Y es que en la vida de la emperatriz más famosa del Imperio Austrohúngaro no todo fue un camino de rosas y un gran número de desgracias y tragedias la rodearon hasta el final de sus días, cuando fue asesinada, en Geneve, Suiza, el 10 de septiembre de 1898 por un anarquista italiano, Luigi Lucheni.Tras su muerte, muchos fueron los secretos que se llevó a la tumba Sissí, entre ellos algunas infidelidades hacia su esposo Francisco José I y la posible no paternidad de la cuarta y última hija del matrimonio fruto de un apasionado romance que la emperatriz mantuvo con el conde húngaro Gyula Andrássy. Pero si hemos de destacar el mayor de los secretos que tanto Sissi, como el resto de los miembros de la familia imperial, se llevó a la tumba es el que concierne al incidente ocurrido en Mayerling en el que su hijo Rodolfo, heredero al trono, perdió la vida a los treinta años y ocurrió el 30 de enero de 1889, fecha en la que el ayudante de cámara del príncipe heredero halló su cuerpo sin vida junto al de su joven amante María Vetsera, de tan solo 17 años de edad, en uno de los dormitorios de la casa de reposo y caza que la familia imperial poseía en el pequeño pueblo de Mayerling. La versión oficial en un principio habló de la muerte de Rodolfo de Austria como si esta se hubiese producido estando a solas y a causa de una insuficiencia cardíaca, pero rápidamente recularon y confirmaron que se había tratado de un suicidio tras dispararse con una escopeta de caza. Nada dijeron de la presencia de la amante pero varios fueron los testigos que pudieron ver el cadáver de la joven que acompañaba al príncipe, desmintiendo posteriormente esa ‘versión oficial y falseada’. Para no organizar un escándalo mayor del que una noticia de tal relevancia provocaría, se pensó que lo mejor era no mencionar la presencia y muerte de María Vetsera, a la que sacaron disimuladamente de la casa, montaron en un carruaje y mantuvieron erguida durante todo el viaje gracias a un palo de madera (algunas fuentes indican que era de una escoba). La jovencísima María Vetsera falleció junto a su amante el Príncipe Rodolfo del Imperio Austrohúngaro.