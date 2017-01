Entre tiroteos y robos vecinos del Villa Podio piden más prevención Policiales 06/01/2017 Por: Javier Alfonso “Los delincuentes continúan viviendo en los mismos domicilios y no cambiaron su conducta delictiva”, afirmaron vecinos del barrio Villa Podio.

Ampliar FOTO ARCHIVO ENCUENTRO. Una de las reuniones entre vecinos y funcionarios por la inseguridad; esta del 22 de noviembre último.

Una integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del barrio Villa Podio que, por motivos obvios prefirió resguardar su identidad, brindó a LA OPINION un completo balance de lo hecho durante este año que concluye, y las materias que siguen pendientes de resolver en su barrio; falencias que lo tornan problemático en materia de seguridad de cara a este 2017. Cabe destacar que esta Comisión barrial se formó en noviembre de 2015, y que luego de formada mantuvieron reuniones periódicas con diferentes funcionarios públicos sin los resultados que estos vecinos hubiesen esperado, según manifestaron a este Diario.

Más allá de las reuniones mantenidas durante 2016 y las abundantes notas por escrito entregadas a diferentes autoridades, el grupo barrial aún considera que no se logró llegar al fondo de la cuestión: “las instituciones siempre llegan, pero después de los hechos. Nosotros necesitamos más prevención, que lleguen antes”, dijo nuestra entrevistada a modo de repaso de la situación.

Una frase que resume los pedidos que llevan adelante, es la que podría ser su bandera: “Buscamos acciones inmediatas pero pensando en el futuro, y en esto necesitamos la presencia del Estado. No podemos y no queremos permitir que la delincuencia se apodere del espacio público, del lugar en el que vivimos”, señalan los vecinos en un escrito.



EL PRESIDENTE

Y LA MINISTRA

En el año ya concluido, la actividad de la Comisión de Seguridad del Villa Podio fue ardua y amplia. Y hay que decirlo también, valiente, ya que se dirigieron a los máximos estamentos municipales, provinciales y de la Nación. Entregaron notas explicando la situación que viven a diferentes organismos públicos, llegando hasta el mismo presidente Mauricio Macri.

Los organismos que recibieron los fuertes reclamos en materia de seguridad, por consumo y venta de drogas e infraestructura policial, durante 2016 fueron el Ministerio de Seguridad de la Nación y Presidencia de la Nación –en una nota entregada en mano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando el presidente Macri estuvo en Rafaela el 24 de abril de este año-; varias notas entregadas al ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro –en la Jefatura de Policía local el 16 de marzo, y luego otras dos el 27 de junio, y el 5 de octubre-; al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, durante la reunión por la inseguridad que se realizó en sede del Juzgado Federal de Rafaela el 7 de abril de este año; a la Fiscalía Federal de Rafaela; a Gendarmería Nacional Escuadrón Vial Rafaela; a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V; a la Municipalidad de Rafaela –en una carta dirigida al intendente Luis Castellano el 27 de junio-; y al Concejo Municipal de Rafaela –en nota dirigida al presidente del cuerpo Silvio Bonafede el 26 de octubre último-. Posteriormente hubo una reunión el 23 de noviembre, cuya imagen ilustra esta nota.



A LA PROVINCIA

Y AL MUNICIPIO

Una reunión clave mantenida con las autoridades fue la del 27 de junio. En esa oportunidad, el Consejo de Seguridad Ciudadana se reunió en la sede vecinal del Villa Podio. Allí estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Seguridad provincial, Rolando Galfrascoli, el subjefe de la UR V, Marcelo Bustamante, el jefe del Destacamento Nº 9, Ricardo Almada y el presidente vecinal Víctor Villarreal. En ese encuentro se escucharon fuertes reclamos dirigidos al ministro Pullaro y al intendente Castellano y se entregaron algunos de los petitorios mencionados anteriormente.

Según nuestra entrevistada, luego de esos pedidos entregados en junio, “la Municipalidad respondió recién en noviembre, y prometieron algunas cosas que hasta ahora no llegaron”, afirmó.

En un comunicado difundido ese mismo día, la Comisión de Seguridad Ciudadana del barrio Villa Podio expresó que, “los tiroteos, los robos de motos, de herramientas en obras en construcción, robos en domicilios, en negocios, entre otros delitos continúan en el barrio. Los delincuentes continúan viviendo en los mismos domicilios y no cambiaron su conducta delictiva”. Sobre los tiroteos, se mencionó que ocurrían a toda hora, “en la calle a las 10 de la mañana, a la siesta y en cualquier día de la semana. Principalmente en calles Estrada, Mosconi, Eduardo Oliber, Aguado, y Benito Juárez. Hace dos meses hasta tirotearon el frente del Destacamento”, recordó.



ALGUNAS

RESPUESTAS

Al mismo tiempo, en el comunicado destacaron a “las dependencias que nos respondieron”: “La Fiscalía Federal tomó nuestro reclamo, y comenzó con las investigaciones, realizaron allanamientos, y nos comunicaron que continúan investigando. Mantenemos un diálogo continuo con sus funcionarios.

“El Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro tomó medidas en forma inmediata, en cuanto al funcionamiento del Destacamento Policial Nº 9, incorporaron personal, nombraron a un Jefe (Ricardo Almada). Tuvimos varias reuniones con los Jefes de Jefatura y el Jefe del Destacamento. Están siempre dispuestos al diálogo. Y vemos que responden ante los delitos, pero no tenemos prevención. Consideramos que la presencia policial en las calles es de suma importancia para prevenir los delitos. Pero hasta ahora, no tenemos respuesta ante la solicitud de patrullajes”, decían en ese comunicado.

El 5 de octubre, en una nueva y última nota enviada al ministro Maximiliano Pullaro, los vecinos del Villa Podio seguían expresando que, “necesitamos que se trabaje en la prevención y el control del espacio público ya que no hay resultados positivos. Aprovechamos para comunicarle que el Destacamento Policial Nº 9 tiene muchísimas carencias que deberían solucionarse a la brevedad”. Y agrega que: “los delitos no disminuyen, continuamos viviendo con un alto grado de inseguridad. Se dan hechos violentos con armas de fuego, en los cuales se encuentran involucradas personas mayores y también, menores de edad.

“Sr. Ministro volvemos a reiterarle que necesitamos más patrullajes, en especial en horarios nocturnos y los fines de semana. Cada vecino que se vio afectado por estos hechos delictivos, los denunció en reiteradas ocasiones. A su vez, se realizaron varias presentaciones en la Fiscalía Federal, pero no vemos resultados satisfactorios”.

En la nota enviada al ministro Pullaro el 27 de junio, los vecinos hacen hincapié en otro de sus reclamos más importantes, además de la prevención y el patrullaje: la infraestructura policial en el área, que hasta hoy consiste en el Destacamento Nº 9. “Donde no había policías ni patrulleros”, explicaron. Los vecinos pidieron además “construir confianza entre vecinos y fuerza policial, ya que la policía nos dice que no hay delitos porque no hay denuncias. Pero no hay denuncias porque la gente no confía en el personal policial”.

Los vecinos pidieron: “mejorar la situación edilicia del Destacamento Policial Nº 9. La situación edilicia del lugar donde funciona el Destacamento es sumamente precaria. Es necesario que el personal policial cuente con un lugar adecuado para realizar su trabajo [...] Le informamos que entre los vecinos y la Comisión Vecinal del barrio, estamos colaborando con equipamiento para el Destacamento”, señalan. Otra nota similar fue enviada a Pullaro en marzo de 2016, que no había sido hecha pública en su contenido hasta ahora.

Otras necesidades “debidamente notificadas al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Municipalidad de Rafaela”, y que colaboran con mayor seguridad son: presencia policial en horas nocturnas, control del espacio público, construir confianza entre vecinos y fuerza policial, alumbrado público, mantenimiento de espacios verdes, eliminación de chacaritas y vehículos abandonados, control de animales peligrosos y programas de inclusión, igualdad y contención de personas en situación de vulnerabilidad. “Creemos que la causa es social y no está el Estado, y hay muchos chicos que están todo el día sin nada que hacer, y eso lleva a que se droguen o estén alcoholizados. Y sino, se necesita un policía en cada esquina y no es la solución”, apuntó nuestra entrevistada.