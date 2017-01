Luna dejó la puerta abierta

A diferencia de Walter Serrano, Fernando Luna si se presentó a entrenar en el primer día de pretemporada de Atlético de Rafaela. Luna es uno de los nombres de la ‘Crema’ que sonó como posible refuerzo en otro club (por caso, Emelec de Ecuador) y que aún es algo incierto si Juan Manuel Llop lo podrá contar para encarar la segunda parte, y más importante, del torneo de Primera División. “Con respecto a lo que se habla todavía estoy acá, me llamaron, tuve contacto, pero todavía no se bien lo que puede llegar a pasar”, confirmó Fernando Luna luego del entrenamiento de ayer.

El DT lo manifestó el miércoles y los dirigentes lo señalan en cualquier conversación: la idea es que no se vaya nadie hasta junio. Tal es así que más allá de circular versiones por supuestos intereses por Gabriel Gudiño o el propio Luna, por Alberdi no ha llegado ningún ofrecimiento formal de ningún club. Caso diferente es el de Serrano, que habría manifestado a la dirigencia su intensión de emigrar y aún no es claro su destino, aunque todo apunte a Godoy Cruz de Mendoza.

Sobre esta posible salida de Luna y alguna cláusula que tenga con Atlético, el propio volante señaló: “Algo me han dicho, creo que hay una cláusula pero estaría bueno que si sirve sea para los dos, para mí y para Atlético”, y agregó: “Si se da estaría bueno pero estoy acá, pensando en ponerme bien para cuando empiece el torneo”.

Luego, al ser consultado por el interés -reconocido por el jugador- el propio Luna manifestó: “La verdad que es un muy lindo club, uno de los más grandes de Ecuador y que se fije en uno eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, con mucho sacrificio durante estos años, estoy muy contento con esta noticia que me dieron pero tranquilo y esperando ver lo que puede llegar a pasar”.

En relación al retorno a los trabajos, el exArsenal declaró: “Volvimos a los trabajos después del descanso, estamos en una etapa en donde empieza lo más difícil y hay que ponerse a punto. Cuesta al principio y la pretemporada es dura pero sabemos que es nuestra puesta a punto para arrancar de la mejor manera el torneo”.

Al consultarle sobre la ‘sorpresiva’ salida de Serrano (capitán del equipo) Fernando Luna expresó: “Sorprendió a algunos, quizás los más allegados y amigos ya sabían”, y en relación a cómo encontró al grupo apuntó: “Bien, nos divertimos como lo hicimos antes de irnos de vacaciones, hay un buen grupo, estamos unidos y eso es lo importante”.