Coordinan ayuda para las viviendas que sufrieron daños por el temporal Locales 06/01/2017 Redacción El intendente Castellanoexpuso ante el Ministro la situación de los domicilios afectados.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPAL ENCUENTRO. Se trataron varios temas post tormenta ante el Ministro.

El intendente Luis Castellano mantuvo ayer un encuentro con el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Alvarez, para tratar la emergencia provocada por las últimas tormentas, donde el primer mandatario expuso la situación de los domicilios afectados. Cabe recordar que hay alrededor de 100 casas y las familias correspondientes perjudicadas de diferente manera (voladura de techos, rebalse o desmoronamiento de pozos, caída o daños severos en paredes y tapiales, en varios casos con moradores que padecen enfermedades u otras formas de vulnerabilidad -minoridad, tercera edad, etc.-).

Participaron del encuentro de trabajo el senador departamental Alcides Calvo; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, junto con Miriam Villafañe, del área de Vivienda; el director de la Junta Municipal de Protección Civil, Alejandro Burgos; el director de Prevención en Seguridad, Juan Mondino; el concejal Germán Bottero, entre otros funcionarios municipales y provinciales.

En tal sentido, Rossetto y Villafañe expusieron las necesidades más perentorias de reposición de materiales, insumos, medicamentos y otros elementos para dar respuesta a la crisis.

Hasta el momento, todos los casos que fueron informados están relevados y asistidos primariamente, y ya se ha repartido gran cantidad de materiales para reconstrucción, pero es necesario dar continuidad intensificada a estas acciones para evitar que la situación empeore.



"TENEMOS QUE SEGUIR REFORZANDONOS"

Tras el encuentro, Castellano dijo que con el Ministro dialogaron hace unos días cuando vino la primera tormenta. "Rápidamente llegó la asistencia inicial en dos aspectos que para nosotros son fundamentales: chapas y tirantes para poder reponer los techos volados que son más de 100; ahora tenemos que seguir reforzando en esa línea. La situación es de contención, asistencia y de ayuda a una cantidad importantísima de familias que tienen sus viviendas dañadas en su totalidad o en gran parte", dijo el Intendente.

En cuanto a los trabajos que se hacen en la ciudad, vale remarcar que al momento hay cuatro equipos, y existe una ayuda de más camiones para poder asistir con más frentes de trabajo a las familias que tienen gran preocupación, no sólo por la seguridad de todos sus bienes sino también por la eventualidad de que ocurran más vientos en una casa que estaba diezmada en su construcción. "Estamos trabajando, también, coordinadamente con el gobierno nacional para que llegue esa asistencia inmediata, porque además debemos ocuparnos del espacio público: hay una impresionante cantidad de gente, maquinaria y camiones despejando calles, trozando árboles, sacando ramas que están sobre viviendas y cableados para que vuelva la luz a los casos puntuales. Desde todos los frentes de trabajo estamos avanzando", confirmó.

Además, sobre la provincia dijo que "inmediatamente nos ha estado asistiendo porque hay una cercanía institucional y gubernamental con la ciudad y el Departamento. La Nación también ha estado enviando ayuda a la provincia y a nuestra ciudad, y ya mandamos la nota tanto al gobernador como al Ministerio del Interior de la Nación. Acá necesitamos el respaldo de todos, no hay diferencias de ningún tipo; debemos restaurar la ciudad", puntualizó.



"HEMOS COMPROMETIDO LA ASISTENCIA"

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, manifestó que "coordinamos permanentemente con el municipio y el senador Calvo, y hemos ido mandando asistencia de acuerdo a las necesidades más urgentes. El planteo es también a nivel nacional: hemos comprometido la asistencia de determinados elementos. Esta fue una de las zonas más perjudicadas en esta tormenta. En 2016 fueron variadas las zonas perjudicadas, pero en este caso se centró mucho aquí, sobre todo los vientos en Rafaela, no sólo la acumulación en poco tiempo de gran cantidad de agua", sostuvo.

En tanto, el senador Alcides Calvo aportó que "es una situación muy complicada que se ha generalizado en el departamento Castellanos, a diferencia de la última inundación de 2016, que estaba totalmente anegada toda la zona rural, ahora comenzó a comprometer los cascos urbanos".