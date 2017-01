"El manejo del agua se parece a una anarquía"

Por Daniel Costamagna. En los últimos 10 años no se ha hecho absolutamente nada que pueda ayudar a los productores ante este cambio climático, dos inundaciones en menos de un año.

Yo entiendo lo de los excesos hídricos como fenómenos extraordinarios donde desgraciadamente el hombre tiene mucho que ver, lo que me cuesta entender es cuando se hace tan poco para agotar todos los recursos que se tienen a los fines de aliviar o prever una futura situación como la actual

La anarquía existe porque quien debe técnica y políticamente hacer uso del poder para realizar y dirigir las obras hidráulicas brilla por su ausencia, el Estado provincial. Este, a través del Ministerio de Asuntos Hídricos y del Ministerio de la Producción, tiene todas las facultades para defender a los productores santafesinos. Y no sólo que no lo ha hecho, sino que ha permitido que gran parte del agua de la provincia de Córdoba fluya a nuestro departamento y se estanque, ya que no se han desarrollado las obras para que el agua continúe hacia los ríos.

Demás está decir que todas las obras hidráulicas se deben hacer de abajo hacia arriba, acá se hizo al revés y peor aún no se continuaron o no se empezaron. Los canales existentes son los mismos de los últimos 10 o 20 años, no existen cunetas, alcantarillas, aliviadores, caminos rurales en condiciones.

Esta falta de conducción del gobierno provincial permitió que los comité de cuenca, a los cuales todos los productores tributan y reciben muy poco a cambio, hagan y deshagan de acuerdo a un criterio que muchas veces que se basa en el voluntarismo y la intuición, más que con el estudio técnico en tiempo y forma.

No se limpian los canales, no se limpian las cunetas, no se cambia un tubo, sólo con estas cosas se resolvería gran parte del problema

La ruralidad parte del federalismo bien entendido dando al pequeño y al gran productor los mismos derechos ante un desastre como el que está transcurriendo.

Hoy es el sálvese quien pueda, es tirarse el agua uno con otro, es la pelea, el egoísmo, la mentira y lo más grave la desaparición de decenas de pequeños y medianos productores agropecuarios.

Esto ocurre por el desánimo, por quedarse sin energías, esas energías son las que el productor siempre usó para producir, el resto es responsabilidad del Estado, que es quien debe acompañar con obras la inversión privada.

Se hacen reuniones de emergencia cuando el agua ya hizo estragos, se habla de repensar la cuenca cuando hace 10 años que quienes gobiernan la provincia ya la deberían conocer bastante bien y haber hecho las obras que se necesitan, esto raya la ironía hacia el desastre que hoy padece la zona.

Hay distritos que sufrieron 5 o 6 inundaciones en estos últimos años, quisiera escuchar más fuerte el reclamo de todos aquellos dirigentes que representan a cientos de productores de este departamento.

Cuando estuvo presente el Presidente de la Nación pensé que iba haber un cambio, pero sólo fue un suceso político. No aparecieron mas retroexcavadoras, más motoniveladoras, más voluntad de resolver, más fondos. Se fue el agua en junio y hasta la próxima….

Los productores se sacudieron la bronca, le pusieron el pecho y se volvió a sembrar y a acomodar a los campos luego de la inundación de abril con mucha fuerza esperanza y entereza. Hoy la situación es igual de grave, pero con menos energía, con más endeudamiento y con mucho hartazgo del chamullo de algunos dirigentes que nos representan.

Creo que esta situación trasciende los colores políticos, todos somos responsables de una u otra forma, se está destruyendo una de las zonas más ricas, más productivas y más trabajadoras del país. Creo también que no sólo los gobernantes en todos sus niveles, sino que además las cooperativas, los proveedores de insumos e incluso las entidades vinculadas al comercio y la industria deberían hacerse eco de este problema.

Las pérdidas son grandes, las consecuencias durísimas y no sólo para el campo. Nuevamente ganó la burocracia, nuevamente los tiempos de la producción tuvieron que esperar los tiempos políticos. Una pena.