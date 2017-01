Las pérdidas son incalculables

Los productores miran hacia el cielo y hacia la tierra. Piden que no caiga más agua, al menos en el corto lapso, para que el potente sol y alguna ráfaga de viento puedan comenzar a despejar los anegamientos que se evidencian en gran parte del territorio del departamento Castellanos.

Los cultivos están tremendamente comprometidos y los animales estresados por el agua que, imperturbable, permanece en las hectáreas productivas de nuestra región.

Para actualizar el panorama relevamos datos de algunos de los sectores de la región, que definen el momento con un detalle común: esta crisis perjudicará aún más a la que se desató en abril de 2016.

A pesar de no haberse registrado lluvias desde el miércoles a la madrugada, las imágenes registradas prácticamente no han variado en las últimas horas. Maíz de primera, maíz de segunda y la soja con la que los productores esperaban recuperar en parte las pérdidas de la campaña 2016 serán inutilizables. Poder cuantificar los daños es absolutamente imposible y no será factible hasta que el agua baje. De cualquier manera habrá una pérdida de calidad significativa, algo que sucedió, en el mejor de los casos en la anterior cosecha.



EL OCASO DE LOS TAMBOS



Los productores de leche que pudieron continuar con la actividad luego de la coyuntura económica apremiante de los últimos años y de los daños generados por las inundaciones del año pasado quizás reciban ahora el golpe de gracia. Otra vez las vacas sobre el agua, una mortandad que podrá darse en cuestión de horas o bien la lógica baja de la productividad.

Sobre la situación de la lechería consultamos varias fuentes de distintos lugares. Claudio Gramaglia, presidente de la Comuna de Vila, fue elocuente: "Los tambos están cerrando en cadena. Veníamos con 30 tambos, veníamos bien, es una actividad que genera mucho trabajo, la mayoría entrega a una industria local y ya se está hablando del cierre de varios tambos. Se ven peligrar fuentes de trabajo, es un problema gravísimo. El animal de tambo es el que necesita más cuidado, piso seco, mucha sanidad. No tener un lugar donde acostarse a la noche es tremendo."

Desde Ataliva nos contaron lo mismo: agua en toda la zona rural, con tambos tradicionales totalmente perjudicados y animales estresados por el factor conocido. En Eustolia, Garibaldi, Santa Clara de Saguier los tamberos que persisten se plantean seriamente dejar de luchar ante una nueva debacle económica.

En tanto Germán Schalbetter, presidente comunal de Zenón Pereyra expresó que "los productores hace algunos años apuntaron sus rubros hacia la cosecha. Han quedado muy poquitos tambos, con los golpes de las últimas temporadas sólo nos quedan 3 tambos en la zona."