Peligra atención de PAMI a jubilados

Tras una nueva reunión entre el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, y representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país, no hubo acuerdo.



Una vez más peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados durante este 2017. "En estas condiciones no se van a dispensar medicamentos a PAMI, no creemos que se pueda sostener más esta situación", dijo a Ambito Financiero María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, a la vez que detalló que la deuda actual del Instituto con el sector es de 1.700 millones de pesos.



"Nuestras necesidades nuevamente no fueron escuchadas por las autoridades del PAMI, no obteniendo soluciones de fondo a los problemas planteados, recordando que los mismos fueron abordados reiteradamente desde el 10 de diciembre de 2015. Sólo estaría en consideración incorporar a las entidades en una comisión de seguimiento y ver alguna alternativa para disminuir la carga financiera que tiene el convenio para las farmacias prestadoras", dijeron a través de un comunicado.



REGAZZONI DICE "YA PAGUE"



Reinoso sostuvo que desde su sector plantean "la participación en el convenio. Somos los prestadores de salud a los jubilados pero la sensación que tuvimos es que hay una voluntad de seguir el convenio con la industria. El mecanismo es que el PAMI le paga a la industria farmacéutica y después ellos nos pagan a nosotros. Ya nos ha pasado muchas veces que Regazzoni dice 'yo ya pagué' y el dinero no llega a las farmacias. La única manera es hacer un convenio como tenemos con el resto de la seguridad social, donde los mecanismos son más normales, donde participan las tres patas".



"Ya pasamos todo un 2016 de sobresaltos y no creemos que se pueda sostener más esta situación", añadió la presidenta de CoFa., y aclaró que "la prestación no la va a tener no porque se trate de una medida de fuerza sino porque el farmacéutico no va a poder comprar los medicamentos".



SUSPENSION EN DICIEMBRE



Ya en diciembre, las farmacias habían suspendido la atención a PAMI tras denunciar que el Instituto no cumplió con sus compromisos de pago. Previo a las Fiestas, las entidades llegaron a un principio de acuerdo que estableció mantener el servicio activo hasta enero.



Recuerda hoy Diario Registrado que el contrato entre el PAMI y el sector farmacéutico vence el 31 de enero y, que hasta el momento no hay agendada ninguna reunión.