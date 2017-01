Acusada de atropellar a peatón

El fin de semana, Paula Chaves protagonizó un confuso episodio en la vía pública de Carlos Paz. Hubo algunas personas que aseguraron ante las cámaras que la conductora había atropellado a un peatón, pero Pedro Alfonso salió a contar lo ocurrido.



Según relató el actor, su mujer iba con un amigo en el auto rumbo al teatro cuando éste sufrió una convulsión, informa Crónica, y en la nota se agrega que "iban a ver 'El quilombero' con la mamá de Pau. y todo fue un susto. Sufrió una pequeña convulsión y tuvieron que asistirlo, lo llevaron a una clínica y por suerte no fue nada. Yo no estaba pero me contó Pau que salió a pedir ayuda porque se asustaron", explicó Alfonso.