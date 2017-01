Otro temporal dejó más daños que el del domingo pasado Locales 05/01/2017 Redacción En las juntas se habló de la cantidad de techos que se llevó la tormenta y de la gente evacuada. Ayer cayeron más árboles que el domingo.

Ampliar FOTO JORGE BARRERA ARBOLES CAIDOS. Sobre Las Heras y 9 de Julio cayó un árbol que impidió el paso. El otro, se derrumbó sobre la calle Montes de Oca, sin traer grandes consecuencias. JUNTA. Castellano y todo su equipo se reunieron dos veces ayer.

Otra vez la fuerte tormenta provocó que las autoridades de nuestra ciudad lleven adelante dos reuniones informativas encabezadas por el intendente Luis Castellano y todo su equipo de trabajo. Es que otra vez muy temprano (alrededor de las 2:30) los equipos de trabajo municipales salieron a la calle para ayudar a los sectores más críticos y así poder relevar el estado de situación. En tanto, al mediodía se convocó un segundo encuentro para evaluar lo realizado y determinar los siguientes pasos.

"Estuvimos relevando las necesidades más apremiantes que tenemos. Las más afectadas fueron viviendas particulares, seguramente estaremos arriba de 100, entre voladuras de techos, desmoronamiento y rebalses de pozos, caídas de paredes y tapiales. Me comuniqué con el gobernador y Jorge Alvarez. Seguramente estará llegando asistencia, sobre todo chapas y tirantes que es lo que pedí", dijo el Intendente. Más tarde se confirmaría que se volaron en la ciudad alrededor de 70 techos.

Otro de los que estuvo presente en la reunión fue el senador nacional Omar Perotti, quien informó sobre los resultados de las gestiones realizadas ante los distintos niveles: "las primeras ayudas estarán movilizándose desde Rosario a través del área de Desarrollo Social. Hemos invitado a los funcionarios nacionales para que vengan a recorrer la zona. Actualizamos las solicitudes, el panorama de hoy es diferente al de ayer, y acordamos que se tratará de llegar rápido con la ayuda", expresó.

Ayer los canales funcionaron bien, en un 60% a 70% de capacidad. Peor aún no vino el agua que cayó en los campos, por lo que la Municipalidad seguirá monitoreando constantemente. La Ruta 34 fue cortada (ver página 8), y hubo una coordinación constante con la policía y gendarmería para la custodia de las casas afectadas. "Hablé con Perotti y De Luca, puede estar llegando algún funcionario de la nación. Ya remití las notas de pedido de ayuda a funcionarios nacionales", dijo el primer mandatario.

Otro de los inconvenientes de ayer, fueron los desmoronamientos de pozos ciegos, algo que no estaba contemplado. Los equipos de trabajo estuvieron desbordados, en su máxima capacidad para dejar el 100% de calles liberadas en el menor tiempo posible. Se estima que hoy a primera hora estará todo liberado, aunque quedarán restos en las veredas y canteros. "Pedimos precaución y tranquilidad en el tránsito", dijeron las autoridades.



RECOLECCION

En cuanto a la recolección, si las condiciones no empeoran será normal. Si vuelve un frente de tormenta se suspenderá. Una vez resuelto lo más crítico, se volverá a trabajar en equipos organizados por sectores. Por el momento se está acudiendo a los lugares donde más se necesitan. Por tanto, los desagües están funcionando muy bien y no se presentaron desbordes, pero sí de cloacas, con muchos inconvenientes de ingreso de agua a hogares pero no todos por la calle.