Revisarán obras hídricas ejecutadas en la región

Ante la magnitud del prejuicio que el agua está ocasionando otra vez en los campos de la región, el Gobierno confirmó que avanzará en un nuevo estudio para analizar los trabajos realizados y aquellos que se tenían pensado hacer, de manera tal que permita corregir lo que, evidentemente, no se planificó bien.

Ayer el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, se reunió con los representantes de los comités de cuenca de la región: Calaveras - Las Penquitas, Castellanos Norte y Castellanos Sur. Y, en diálogo con LA OPINION, precisó los puntos acordados.

Según explicó el funcionario, los productores solicitaron realizar un estudio integral de lo realizado en los últimos cuatro años. "Una suerte de auditoría de lo que estaba previsto y lo que se está ejecutando. Para ello, personal del Ministerio llevará a cabo un relevamiento topográfico, teniendo en cuenta los canales, las alcantarillas, y todo lo necesario para tener una idea acabada de cómo está la situación ahora, en relación a lo que se tenía previsto ejecutar", explicó.

El funcionario admitió que el pedido realizado desde los comités de cuenca hizo especial hincapié en repasar el acuerdo alcanzado con la Provincia de Córdoba para el drenaje de las aguas. "Los productores tienen una visión de que el acuerdo con Córdoba no terminó de cerrarse completamente. La cuenta siempre recibió aguas que provenían de esa Provincia. Pero ellos sostienen que se han realizado obras en esa Provincia, que no tuvieron de este lado el complemento para atenuar el impacto", sostuvo Garibay.

Además reconoció ciertas falencias en los proyectos realizados hasta ahora. "Es cierto lo que plantean los productores. Uno ve que aguas arriba se manda cada vez más agua, pero si se mira para abajo, no se acompaña ese proceso. Ha faltado una mirada integral", admitió.

"En breve vamos a terminar estos estudios y, mientras tanto, vamos a realizar algunas obras, si se quiere menores para la magnitud del problema, vinculadas a la reposición de algunas alcantarillas, de algunos puentes. También vamos a realizar aportes económicos a los comités para que puedan hacer obras. Sobre todo para aquellas obras que, hoy por hoy, ni siquiera se les pueden cobrar a los productores, que no ven que las obras hechas hasta ahora hayan mejorado la situación", agregó.

Cabe destacar que, con el Comité de Cuenca Calaveras - Las Pequitas se firmó un convenio por 4 millones de pesos para el recambio de 40 alcantarillas de tres metros y puentes. El dinero será destinado a la compra de estos materiales y también para los trabajos de colocación.



OBRAS PARA

LA CIUDAD

José Garibay, repasó además el estado de algunas de las obras pendientes en la ciudad. En cuanto al acueducto, el Ministro de Infraestructura y Transporte dijo que se está esperando que el Comité Ejecutivo del Fondo de Abu Dhabi apruebe el proyecto presentado, incluso, con el aval de la Nación. Además, el tema deberá pasar primero por la Legislatura. Pero confía en que todo esto se destrabará en los primeros meses del año. "El pliego está concluido. Tenemos la expectativa de que, en los próximos meses, se pueda estar licitando", expresó. Cabe recordar que se trata de una obra que se ejecutará en 5 etapas, pero con una sola licitación.

También hizo referencia al inicio de obra del Desvío del Tránsito Pesado. "Está firmado el contrato con la empresa Menara para que, en la medida en que el tiempo lo permita, se puedan iniciar los trabajos", puntualizó.

Finalmente, hizo mención a la situación de la ruta 70. "Habíamos acordado con el Consorcio Caminero que, como el nivel de mantenimiento era muy costoso, la Provincia tomaba a su cargo las obras en un tramo entre Esperanza y Humboldt. Y que el consorcio pudiera destinar lo que obtiene del cobro del peaje a las obras del tramo entre Rafaela y la Provincia de Córdoba. Un mantenimiento que se debería estar realizando", describió Garibay.

Antes de abandonar la ciudad, el ministro Garibay tenía previsto reunirse con el intendente Luis Castellano para poder trasladar al Gobernador las necesidades de la ciudad tras el segundo temporal que azotó a la ciudad.