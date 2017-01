Larga cola de camiones desde Fanti a la Terminal Locales 05/01/2017 Redacción La Ruta 34 fue cortada por los gendarmes esta mañana por el agua que había en la calzada. Esto llevó a que haya una larga cola de autos y camiones, que tuvieron que tomar rutas transitorias.

La fuerte tormenta que azotó una vez más la ciudad llevó a que la Ruta Nacional 34 se viera interrumpida durante la mañana de ayer, y parte de la tarde, tras la gran cantidad de agua que cayó sobre la calzada.

Esto derivó en que los gendarmes tomaran cartas en el asunto y asistieran con precaución, bloqueando la entrada y salida de vehículos de la ciudad.

El corte se llevó a cabo en la famosa "Cruz", por Luis Fanti, y por eso desde las mismas autoridades anunciaban el corte para todos aquellos que debían viajar en la jornada, y que sólo lo hicieran los que tenían esa necesidad.

Lo concreto es que cerca del mediodía la cola de vehículos se hizo inmensa: llegó desde la avenida Luis Fanti hasta la Terminal de Omnibus de nuestra ciudad..

Sobre el kilómetro 204, jurisdicción de Susana, comenzaron las primeras precauciones sobre la calzada, alrededor de las 3:30 de la mañana. Pero cuando comenzó a superar el nivel de agua sobre la cinta asfáltica, comenzaron los cortes, alrededor de las 6:30, definitivamente.

Estro tuvo que ver con la cantidad de agua que había, y más allá de que el tránsito pesado podía pasar con 30 a 40 cm de agua, se determinó tener más precaución, ya que no se veía la cinta asfáltica. Esto podía causar que algún camión cayera a la banquina, ya que las mismas están muy descalzadas y podrían quedar varados.

Por eso, durante toda la jornada de ayer, se trabajó con la policía de Seguridad Vial para ver las opciones hasta el punto que algunos vehículos se desviaron para Freyre, Ruta Provincial N°1, Córdoba, mientras que el resto, una vez chequeado el tránsito, se los desvió por Ruta Provincial 70 hasta Nuevo Torino y de ahí hasta Ruta Provincial N° 10 hasta retomar de nuevo la Ruta Provincial N° 19.

Esto fue así durante toda la mañana, y alrededor de las 11 comenzó a bajar el nivel del agua, pero dejó mucho barro, esto provocó el trabajo de la gente del Corredor Vial de las Carreteras Argentinas para sacar la suciedad y que no quede peligroso, sobre todo para los vehículos chicos que no toman la verdadera dimensión ya que iba a generar despistes. "La liberamos recién a las 14 horas, directamente se dejó pasar a todos", le dijo ayer a LA OPINION el jefe de Gendarmería, Adrián Finós.

Sobre las largas colas que se fueron armando en la jornada de ayer, Finós expresó que "a las 7 de la mañana el Río Calavera estaba al borde de la ruta, el canal funcionó bien y desagotó rápido, comenzó a bajar y a las 11 ya estábamos a unos 50 cm del puente, por eso decidimos desviarlos".

En total, hubo alrededor de 30 gendarmes trabajando en el lugar, que además ayudaron a repartir arena en las casas de los más damnificados.