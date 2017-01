Impulsan bajar edad de imputabilidad a 14 años

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Gobierno de Mauricio Macri anunció ayer que tiene previsto impulsar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años después de las elecciones legislativas y despertó polémica con repercusiones a favor y en contra.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil se presentará "recién después de las elecciones" legislativas de este año, "para sacarlo de la lógica política electoral".

Para ello, el Gobierno creará una comisión que analizará la reforma del Régimen Penal Juvenil, que estará conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud, así como también habrá participación de ONGs, se informó.

Garavano subrayó que se pondrá el eje en "el abordaje de los jóvenes, el tratamiento y la posibilidad de inserción escolar y laboral", tras advertir que "siempre son mayormente jóvenes los involucrados en el delito" y que "si se analiza la franja etárea en la que se cometen" los ilícitos "es entre los 14, 15 años y los 28".

"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene, y no en un año electoral. Quisimos abrir la discusión y la comisión para que trabaje este año y recién después de las elecciones se presente el proyecto", sostuvo.

En declaraciones a Radio Nacional, el jefe de la cartera judicial afirmó que "hay una situación, sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley", pero advirtió que el Gobierno está "abierto a construir consensos con UNICEF, los expertos y todo el arco político, para encontrar una ley que salga de la discusión política".

Según subrayó, el objetivo del Gobierno es modificar la legislación vigente que fue "dictada durante la dictadura" para cambiarla por una norma "basada en derechos, responsabilidades y obligaciones".

"Mediáticamente, el foco se pone en la edad, el problema es mucho más grave y tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, el tratamiento, la posibilidad de inserción escolar laboral. En ese eje vamos a trabajar", aclaró el funcionario.

La reforma del Régimen Penal Juvenil es una discusión que se repitió a lo largo de los últimos años y en esta oportunidad se produce en momentos en que resuena el asesinato de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio de Flores, caso por el que hay un menor acusado de dispararle.

En 2009, la Cámara de Senadores aprobó una ley que bajaba de los actuales 16 años a 14 la edad de imputabilidad, aunque la norma no tuvo adhesión en Diputados y no fue tratada.

El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, precisó que la intención del Gobierno es bajar a 14 años la edad de imputabilidad "en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas".

"Queremos poner sobre la mesa es la posibilidad de analizar la baja para 14 años en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas", remarcó en declaraciones a radio Nacional.

Indicó que el Régimen Penal Juvenil actual data de 1980, fue firmado por Jorge Rafael Videla y "no se adecua a la situación actual que se vive en el país y en la región, así como tampoco a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño".

Casares subrayó que la iniciativa apunta a debatir "no sólo sobre la edad de imputabilidad, sino que lo novedoso y superador es poner el foco en el tratamiento que se le va a dar a esos menores de edad que tienen un conflicto con ley penal o han cometidos delitos".

"Estamos convencidos de que el sistema de responsabilidad juvenil tiene que ser específico, porque la situación de ese chico que está creciendo y madurando es muy distinta de la de una persona adulta que toma decisiones con discernimiento y responsabilidad", afirmó el subsecretario de Política Criminal.

Casares llamó a poner el eje en las "medidas socioeducativas que se le van a brindar a esos chicos para que puedan integrarse a la sociedad".

"El rol de la pena debe ser integrar al chico a la sociedad para que pueda desarrollarse, es decir que pueda comprender la responsabilidad del hecho que cometió, pero es más bien una finalidad de tipo preventivo", agregó el funcionario.