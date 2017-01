Nos visitó un colaborador Información General 05/01/2017 Redacción MARIO LAGUZZA

Ampliar FOTO LA OPINION// MARIO LAGUZZA// En nuestra Redacción, evocando su trayectoria como cronista.

Profesor de Geografía, apasionado por ella, incansable viajero y cronista muy meticuloso, Mario Alfredo Laguzza es un colaborador de LA OPINION que, hace aproximadamente una década comparte los detalles de sus viajes con nuestros lectores, el último lo concretó a Filadelfia, estupenda y detallada nota que hemos publicado a principios de diciembre.

Cabe destacar que tiene en su haber catorce viajes a Estados Unidos de América, y de sus periplos lleva escrito algo así como noventa artículos.

Se formó en el Instituto nacional Superior del Profesorado de Paraná y ha ejercido en establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Franck -actividad docente que en esta población le acarreó un sinnúmero de inconvenientes, a punto tal de considerarla un sacrificio, no por la tarea docente que es su pasión, sino por la falta de servicios de transporte que incomodaban su traslado-.

Durante su visita a este medio, concretada el pasado día de Navidad nos comentó que "me gusta mucho viajar", pero remarcó que "antes que yo saliera de mi país para viajar al exterior, nosotros, con mi señora, conocíamos el 90% de la Argentina, lo único que no conocíamos era la parte sur, hasta Bariloche habíamos ido, pero de ahí al sur, no, ¿por qué? hace treinta años ir ahí costaba más caro que ir hasta Miami, entonces me rebelaba, era carísimo.

"Después hicimos una excursión, todo en ómnibus, llegamos hasta Ushuaia, estoy hablándole de noviembre de 2003, esa excursión salió $ 1.350, me pareció lógico, ahí pude pagarlo, porque antes ir a Miami, en avión salía mucho más económico que ir a Tierra del Fuego o Santa Cruz, era muy caro".

En otro pasaje remarcó que "tengo muy pocas notas de Argentina, la primera fue de Ischigualasto y Talampaya, en el año 1970, y también hice algunas de Córdoba. Las otras notas son todas reflejo de mis diversos viajes a distintos países del mundo".

Recordó que comenzó a escribir en medios de comunicación de su ciudad, Santa Fe, mayormente en El Litoral; aunque también publicó en Nuevo Diario - un artículo sobre la ciudad de Salta-, y desde hace una década o un poco más sus notas también aparecen en LA OPINION, con quien -según lo señaló- lo une un lazo de verdadero afecto, remarcando la cálida recepción de quien hoy es nuestro Director, Roberto Actis.