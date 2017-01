Rafaela, la perla de la inseguridad, la inoperancia policial y la connivencia política

Sr. Director:



Fui ROBADO. ¿Cuántas veces nos encontramos con ese comentario? Decenas, miles de veces. De tanto oírlo, ya forma parte de nuestra cotidianeidad. Y nos hemos acostumbrado. Pero lo más grave es que nos hemos acostumbrado también a que nadie haga nada. Nos hemos acostumbrado a que los ladrones nos roben las cosas materiales, a que la policía nos robe nuestro tiempo en trámites administrativos que no conducen a nada, a que la justicia sólo se ocupe de proteger a los delincuentes y devolverlos sanos y salvos a la calle para que continúen con su "trabajo", y nos hemos acostumbrado también a que la clase política se canse de hablar sobre el tema, se rasgue las vestiduras, se acusen mutuamente de inoperantes (la municipalidad contra la provincia, la provincia contra la nación y dale que va...). Y NADIE HAGA NADA.

Si lo miramos con un poco de perspectiva nos damos cuenta que el gran Maquiavelo queda reducido a un aprendiz si lo comparamos con nuestro SISTEMA DE INSEGURIDAD CIUDADANA. Yo fui robado. Sí, dos veces en dos meses. Lo que no se pudieron llevar en el primer robo lo hicieron en el segundo. Tengo algo a favor, ya no me tengo que preocupar tanto por mi parte de responsabilidad en la contaminación del planeta por basura electrónica. Simplemente, porque no me quedó nada electrónico... ¿Y la policía? Me trataron muy bien. Realmente creo que hay un avance grande en ese sentido. Somos tratados con amabilidad y cortesía, nos instruyen sobre nuestros derechos como víctimas, nos educan en qué debemos hacer para recuperar nuestras cosas.

En ocasión de mi primer robo, me instruyeron sobre cómo debía estar atento a los sitios de compra de Internet porque seguramente ahí se iban a publicar las notebooks robadas. Pero ¿qué la policía pueda recuperar algo? Eso no. Esa ya no es función policial. La policía es auxiliar de la justicia y recibe órdenes de los fiscales. Y según la policía, a veces saben dónde puede estar lo robado. Pero no pueden actuar porque los fiscales no los dejan si no tienen certeza. Y como los ladrones no ponen un cartel en la puerta que dice "Aquí hay elementos robados", NADIE HACE NADA.

Y cuando uno se acerca a hablar con los fiscales no pueden atendernos porque están en diligencias o de vacaciones. Entonces lo atiende una recepcionista o un ordenanza que con mucha amabilidad nos devuelve con la policía porque no disponen aún del expediente y entonces las instrucciones están aún a cargo de la policía. Y cuando les llega el expediente, entonces te dicen que el hecho no pudo ser esclarecido porque las diligencias realizadas no permitieron identificar a los autores.

Y a todo esto, la dirigencia política sólo se preocupa de temas electorales. El peronismo de la ciudad está preocupado por cargar contra la provincia porque no le envía fondos, el socialismo porque los radicales no se vayan del Frente, los radicales deshojando la margarita si se quedan en el Frente o se unen a Cambiemos, y el macrismo preocupado por defender al gobierno nacional contra los embates del socialismo y del perotismo. Por su parte, nuestro senador nacional está preocupado por su futura postulación a gobernador. En definitiva, NADIE HACE NADA. Cada uno mira su ombligo. Y el ciudadano común, bien gracias. Arreglate como puedas. Pero votame ehhh!!! A mi no me importás, sólo me importa tu voto.

¿Y con la seguridad qué hacemos Sr. Político? En eso es lo único en lo que estamos todos los partidos políticos de acuerdo y votamos por unanimidad. ¡NO HACEMOS NADA!



Osvaldo Wagner

DNI 14.664.139

Rafaela