Napas freáticas casi a nivel de superficie

La altura de las napas freáticas en la ciudad, como así también en toda la región que viene soportando estas intensas lluvias, se encuentra en un nivel realmente comprometido, al extremo de poder decirse que en algunos lugares prácticamente no existe diferencia entre suelo y napa, pues con sólo una palada ya comienza a advertirse el surgimiento del agua. Eso para determinados sitios, mientras que en otros la napa está a unos 40 a 45 centímetros y aún menos, generándose todos los inconvenientes que tal situación supone, afectando a pozos negro, desagües y cimientos de viviendas además de sótanos y construcciones bajo el nivel de la superficie en lo que hace al sector urbano, y sembrados y pasturas en las explotaciones agropecuarias de una amplia zona.

La elevación de las napas freáticas siempre ha sido un problema serio en la ciudad, llegándose a implementar en algunas oportunidades soluciones de emergencia, como pozos de extracción de agua en determinados barrios, especialmente en la parte suroeste de la ciudad, con el objetivo de lograr el descenso de las napas, que se encontraban a nivel de superficie de manera casi constante.

En barrio Sarmiento, como casi en toda la planta urbana, alguien que construyó un hormigonado en el sótano de su vivienda y suponía tener solucionado el problema, en esta ocasión vio como había fracasado su iniciativa, volviendo a aparecer el agua en el interior, encontrándose allí la napa a 40 centímetros de la superficie.

La situación ya venía bastante comprometida en el mes de diciembre y con los 330 milímetros caídos entre domingo y miércoles -110 y 220 mm respectivamente- se agravó sobremanera, pues las napas subieron todavía más, estando en muchos lugares -lo reiteramos- a nivel de superficie. El antecedente inmediato del mes de diciembre, según informe oficial del INTA Rafaela, las napas estaban en los lugares donde el organismo estatal hace las mediciones constantes a 70 centímetros de profundidad, pero luego de las últimas lluvias sobre fines de dicho mes subieron a 40 centímetros. Ahora, con estas dos fortísimas precipitaciones, es de imaginar hasta dónde llegaron, a nivel de suelo prácticamente.



ALGO DE HISTORIA

El ascenso de la napa en nuestra región es algo que se sufre desde hace muchos años. En tal sentido en una entrevista con LA OPINION el ingeniero Rubén Tosolini del INTA Rafaela nos decía “tenemos una base de datos muy interesantes. La evolución del nivel freático se mide todos los días. Hay un nivel crítico que fue entre 1969/70 hasta el ´81. Allí la napa pasó de estar a 12 metros de profundidad hasta superficie. Eso podría atribuirse a que tuvimos un volumen de agua de precipitaciones realmente excepcional, en el ´77 había caído 1890 mm y en el ´78 1.325 mm, cuando nuestra media histórica anda por los 980 mm. Eso ha hecho que la napa pase a 6m, luego en 2 m y luego en el ´81 con otro golpe más de 1.450 mm que llegue a superficie. Desde el ´81 hasta hoy no logramos nunca bajarla de 4 metros.

"Sobre la imposibilidad de bajar el nivel freático fue concreto: “hay un cambio importante en los sistemas productivos. Indudablemente el abandono en muchos lugares de actividades ganaderas, por ejemplo tambos, para ir a una actividad agrícola, hay muchos milímetros de agua que no se consumen y esos milímetros van en su gran mayoría a recargar la napa". Finalmente Rubén Tosolini aprovechó para hacer hincapié en que “debemos estar todos los organismos presentes, sean nacionales, provinciales, comunales, organismos como el nuestro, organismos de la parte privada como el CREA, como las cooperativas. Esto se soluciona entre todos. No existe un organismo único que pueda tener la solución al problema.”