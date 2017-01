El estrés del cuidador

Dra. María Marta Arnold (*)



Un enfermo con demencia requiere cuidado durante las 24 horas del día. Habitualmente, el mismo familiar cumple la función de cuidador aunque el paciente tenga varios familiares. No siempre es el cónyuge, muchas veces es un hijo quien debe relegar el resto de su vida a un segundo plano. “No sé cuánto más podré soportar, anoche le grité y le dije cosas horribles, después me sentía fatal”, “me encierro en el baño y lloro desconsoladamente”, “estoy agotada pero no puedo dormir, no puedo parar”, “mis hermanos me han dejado sola con esto y yo no tengo más vida”, “no puedo verlo así, ya no es él”, “no sé por qué me pasa esto a mí”, son algunos de los relatos que el cuidador suele expresar diariamente. Ser cuidador no es algo que se elija ni planifique: toca en suerte y cada uno activa las estrategias de afrontamiento con las que cuenta. Es una tarea a tiempo completo y, aunque se tengan empleados o auxiliares por hora, resulta difícil desconectar de la situación de gran dependencia que acarrean estas patologías. La demencia socava la memoria y la personalidad del paciente. Para el cuidador, enfrentarse a esta pérdida progresiva de un ser querido representa un gran estrés emocional y un enorme desgaste físico. Lamentablemente, su salud es frecuentemente descuidada por los equipos médicos que deben atender al paciente con demencia.

En la actualidad se cuenta con escalas que miden el nivel de sobrecarga del cuidador y permiten la implementación de estrategias que contribuyan a aliviar su nivel de estrés. ¿Por qué es tan importante evaluar el estado anímico de los cuidadores y brindar espacios de contención para ellos?

Porque los pacientes con trastornos neurocognitivos mayores dependen totalmente de él, se sienten seguros y son a veces su única referencia y conexión con el entorno y con su historia. Si el cuidador enferma, la progresión del deterioro del paciente se acelera y la institucionalización se vuelve inminente.

Desde la apertura del Instituto de Neurociencias Rafaela (INR), hace ya dos años, se viene trabajando en esta línea, abordando la problemática de las demencias desde un enfoque interdisciplinar (psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos), trabajando coordinadamente con el paciente y su familia. Siguiendo esta linea de trabajo, el INR abre las inscripciones a los talleres grupales para familiares y cuidadores con enfermedades neurodegenerativas que se iniciarán a partir de febrero de 2017. Para mayor información dirigirse a las nuevas instalaciones del INR cito en Bv. Lehmann 857. Tel. 502853.

No hay que olvidarse de que a pesar de la enfermedad, se pueden seguir disfrutando momentos junto a nuestro ser querido que está enfermo, él sigue necesitando de nuestro afecto y de nuestra alegría. Nos necesita bien. Por eso, no hay que olvidarse de pedir ayuda.



(*) Directora del Instituto Neurociencias Rafaela