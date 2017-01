"Es un panorama complicado" Locales 05/01/2017 Redacción Miguel Lifschitz anticipó que declarará la "emergencia" ante el "deterioro de caminos, rutas cortadas y caída de torres de energía".

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que las fuertes lluvias que vienen afectando a la provincia generaron un "panorama complicado", con numerosas localidades y campos inundados, además de daños en infraestructura, por lo que declarará la emergencia para varios departamentos y pedirá a la Nación que adopte una medida igual. Lifschitz recordó que "ayer nuevamente cayeron más de 100 milímetros" con "vientos huracanados", sobre todo en el sur y el centro-oeste provincial.

En este último sector se encuentra el departamento Castellanos, cuya cabecera es la ciudad de Rafaela, que cuenta con "más del 30 por ciento de su superficie bajo el agua", destacó.

Además, "están previstas lluvias hasta el viernes, por lo menos, y luego, "algunos días de la semana próxima, en distintas regiones de la provincia" también está anunciado mal tiempo, señaló. "Esto nos hace tener preocupación por cómo puede evolucionar la situación, teniendo en cuenta que el suelo está muy cargado, las napas muy arriba y cualquier lluvia intensa puede producir efectos devastadores", advirtió el mandatario.

"Tenemos un panorama complicado", dijo, y al enumerar los problemas generados, señaló que "hay algunos pueblos con familias evacuadas, pero no son muchas", existe "deterioro de los caminos, rutas cortadas, caída de torres con cortes de luz e inundación de plantas subterráneas de energía".

Lifschitz, en declaraciones al canal TN, adelantó que en las próximas horas declarará "la emergencia para los departamentos más afectados de la provincia" y solicitará "la adhesión de la Nación" para que tome una medida igual "como es de práctica en estos casos", dijo.

Cuando se le preguntó si pedirá ayuda a la Nación para afrontar los daños causados por las inundaciones, el gobernador manifestó: "Por ahora no lo estamos requiriendo, pero no descartamos que en las próximas horas, si la situación sigue agravándose, tengamos que recurrir a algún tipo de auxilio" del gobierno federal.