Fuego en La Pampa es algo desesperante

Ampliar FOTO NA ARRASADOR. Las llamas calcinan a todos los animales.

Ya son más de 600.000 las hectáreas afectadas por los múltiples incendios registrados en Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires. La pérdida de campos y animales calcinados golpeó económicamente a productores de esa región, que calificaron la situación como "desesperante".

Colonia La Pastoril y La Adela, en la provincia de La Pampa, son las localidades más afectadas. Entre el sábado y el domingo se iniciaron allí más de 30 incendios.

Las autoridades y la Policía informaron que aún quedan cinco incendios rurales. "Ha afectado cabezas de ganado y fauna silvestre. Hay poblaciones en la zona pero están a una distancia prudencial. Por el momento no tenemos que prever una evacuación", dijo el titular provincial de Defensa Civil, Damián Bollack.

En tanto, las rutas nacionales 22, 154 y 35, que habían sido cortadas al tránsito, fueron rehabilitadas por la mañana, aunque con extrema precaución.

El humo provocó un accidente fatal en la ruta 22. Dos mujeres murieron calcinadas al no poder ser rescatadas a tiempo del auto en el que viajaban, un Honda de color blanco que volcó y se incendió tras un violento choque contra un camión. Según se informó, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo, marido y yerno de las víctimas, decidió retornar a Bahía Blanca. A la altura del kilómetro 807-808, en una zona de baja visibilidad, giró en U y a raíz del humo no vio que se aproximaba un camión Scania, que impactó al auto del lado del acompañante. Dos menores que viajaban con la familia lograron salir a tiempo del vehículo.

El jefe de Defensa Civil, Luis Clara, dijo que de los cinco focos que permanecen activos hay dos importantes en La Adela. "Uno ingresó a la provincia de Buenos Aires y el otro se encuentra hacia la zona de San Martín", dijo el funcionario al diario Textual. En Buenos Aires, el fuego llegó al partido de Villarino, al sur de la provincia, aunque son pocas las hectáreas afectadas. "Los bomberos están agotados, pero le siguen poniendo el corazón para combatir el fuego", dijo el subsecretario de Seguridad local, Martín Pacheco.

En las últimas horas, el gobierno nacional envió a La Pampa un equipo de brigadistas del Servicio de Manejo del Fuego (SMF) con el propósito de reforzar el combate contra el incendio forestal.