¿Qué pasó en Mayerling? (Recuerdos de Viena) Información General 05/01/2017 Diana Biscayart Leer mas ...

I

Mayerling es el antiguo pabellón de caza de los Habsburgo, famoso por ser el escenario de la tragedia en la que murió el kronerintz, archiduque Rodolfo, y su amante María Vetsera. Ese lugar me hizo acordar cuando estuvimos en Konopiste. En ese magnífico palacio vivían, el cuarto heredero al trono austro húngaro: el Archiduque Franz Ferdinand ‘de Este, o me hizo recordar cuando estuvimos en lo de su esposa, Sophie Chotek, Duquesa de Hohemberg, nacida Sofía María Josefina Albina Chotek, Condesa de Chotkova, y sus tres hijos: Sofía de Hohenberg, Maximiliano de Hohenberg y Prince Ernst of Hohenberg. El heredero del imperio austrohúngaro era dicho Archiduque de Austria, Francisco Fernando. Cuando concurrían a Viena, al Hofburg, a Franz le molestaba que su lugar fuera al lado del emperador, y a su amada esposa la colocaran al final de la sala. Con otros nobles, pero no a su lado. Como heredero a la corona Austro-húngara, él debió casarse con una princesa. Pero esa posibilidad él la veía muy lejana. La línea de sucesión era: el emperador Francisco José, luego su padre, el próximo sería Rodolfo de Habsburgo y él, Franz, el cuarto en la dinastía. Esa discriminación hizo que hiciera construir, a 40 kilómetros de Praga, Konopiste. Allí vivía feliz con su familia y practicaba por todo el mundo su afición: la caza mayor. Konopiste está repleta de animales momificados. Muere su padre, Carlo Ludovico d´Asburgo-Lorena, muere por suicidio o crimen, su primo Rodolfo de Habsburgo y Franz se ve de pronto, heredero directo del trono y general en jefe de las tropas austro húngaras. En misión oficial debe viajar con su esposa Sophía a Sarajero, los asesinan los nacionalistas húngaros, en realidad, un estudiante bosnio, Gavrilo Prinzip. Y estalla la Primera Guerra Mundial, en junio de 1914.

La Primera Guerra Mundial fue el mayor conflicto librado en Europa y alrededor del mundo, entre 1914 y 1918. Naciones de todos los continentes estuvieron involucradas, pero Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania y el Imperio Austro-húngaro dominaron. Más de ocho millones de personas murieron.

Hoy día, en Mayerling, hay una capilla, cuidada por monjas carmelitas en lo que era salón y dormitorio. No obstante, el resto del pabellón se mantiene tal cual era. Se ven recuerdos, iconografías, cuadros.