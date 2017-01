Un tren suburbano descarriló en EE.UU. Internacionales 05/01/2017 Redacción MAS DE 100 HERIDOS LEVES

NUEVA YORK, 5 (AFP-NA). - Un tren suburbano descarriló en la mañana del miércoles en Brooklyn, provocando más de un centenar de heridos leves, dijeron las autoridades.

El tren de la empresa Long Island Rail Road (LIRR) chocó hacia las 08h30 locales (13H30 GMT), en plena hora pico, contra los paragolpes de la Atlantic Terminal, situada en el centro del condado neoyorquino de Brooklyn.

"103 heridos reportados por el descarrilamiento de un tren LIRR en la terminal Atlantic, ninguno con riesgo de vida", anunció el departamento de policía de Nueva York por Twitter.

La mayoría de los heridos eran atendidos en el lugar por los servicios de emergencia, pero 11 de ellos, que no podían caminar, fueron hospitalizados.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo explicó que el tren debía detenerse en el paragolpes pero no lo hizo, agregando que la herida más seria fue probablemente una pierna rota.

"La primera preocupación es la gente del tren. Hay un cierto número de heridas menores", dijo a los periodistas.

"Lo que le sucedió al conductor, no lo sabemos y obviamente habrá una investigación para saber con precisión lo sucedido, porqué el conductor no detuvo el tren antes de que chocara contra el paragolpes", declaró.

Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Estados Unidos. El 29 de septiembre, otro tren suburbano había descarrilado a la hora pico al entrar -al parecer demasiado rápido- en la estación de Hoboken (Nueva Jersey), vecino al Estado de Nueva York, provocando un muerto y 114 heridos.