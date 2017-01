Dólar con nuevo récord: $ 16,37

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El dólar se disparó ayer 22 centavos, a $ 16,37, y tocó así un nuevo máximo histórico, en medio de un mercado que registró una marcada demanda. Según un promedio del Banco Central, el billete verde cotizó a $ 15,99 para la compra y a $ 16,37 para la vendedora.

El fuerte incremento, que llevó a la divisa a venderse hasta $ 16,40 en algunas entidades financieras de la city, se dio en medio de una creciente demanda.

A su vez, sucedió luego de que la autoridad monetaria inaugurara el martes la tasa de pases a 7 días, tras dejar de tomar como referencia a la de Lebac a 35 días.

El organismo que conduce Federico Sturzenegger indicó que los analistas del mercado esperan que durante los próximos 12 meses el valor del dólar se ubique en $ 18,50, mientras la proyección para diciembre de 2018 implica una "menor depreciación nominal interanual del peso respecto del relevamiento anterior".

El segmento mayorista ofreció la moneda estadounidense este miércoles con un incremento de 14 centavos, al operar a $ 16,09 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo en torno a los $ 17 por unidad en las cuevas del microcentro porteño.

El economista Fausto Spotorno consideró, en diálogo con NA, que la suba del dólar "va en línea con la inflación porque es un precio más de la economía", mientras aclaró que la divisa "no se mueve de manera lineal".

"Hay una demanda muy grande", evaluó el especialista, quien consideró que en esta época del año "empieza a reducirse la demanda de pesos que en diciembre fue muy fuerte".

Puntualizó que la demanda de dólares se debe principalmente a los viajes al exterior, mientras aclaró que también hay una baja en la oferta respecto de diciembre porque "se cortó un poco el flujo de dólares por el blanqueo de capitales".

Pronosticó que el valor "se va a estabilizar" por la cosecha y estimó que en marzo y abril se registrará una suba en la oferta, que terminará aproximadamente en julio.

"Es probable que una semana el precio no se mueva. Va a ser paulatino, pero no necesariamente ese suba va a ser estable", subrayó.

Al ser consultado sobre el movimiento del billete verde durante las próximas semanas, el director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres analizó: "Puede ser que en febrero toque los $ 17, pero después va a retroceder".

Respecto del posible impacto en la economía, subrayó: "Si el dólar se mantiene dentro de lo esperado, no debería haber ajustes de precios. El tema es cuando hay saltos muy bruscos que el mercado no espera".