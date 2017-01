"Es un error abordar el problema desde la baja"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El dirigente del Frente Renovador y exministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, advirtió ayer que "es un error abordar el problema de los jóvenes y el delito desde la baja de la imputabilidad".

A su entender, antes de modificar la edad de imputabilidad "hay que volcar recursos para mejorar los institutos de menores y crear centros de atención de las adicciones".

"Está bien que el Gobierno convoque a especialistas para analizar el tema, pero debe ser desde una mirada integral y no sólo desde un cambio en las leyes", consideró Arroyo, luego de que el Gobierno anunciara que este año tiene previsto impulsar un proyecto de reforma penal juvenil que bajaría a 14 la edad de imputabilidad.

En un comunicado, aclaró que "la baja de imputabilidad no dio resultados en los países que se ha implementado".

Para el exministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, "el problema de la inseguridad excede a los jóvenes en la Argentina".

"Su incidencia es muy baja ya que, según las estadísticas, los menores cometen el 5 por ciento de los delitos graves. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad no va a modificar la situación de fondo. Hay que crear buenos lugares de reinserción y unos 200 centros de atención de las adicciones", enfatizó.

Señaló, a la vez que "los institutos están colapsados" y "muchas veces se reproduce el sistema delictivo adentro" de esos centros.

"También faltan lugares para que las madres puedan llevar a sus hijos que necesitan atención por drogas, porque los que hay son pagos", agregó el exfuncionario bonaerense.