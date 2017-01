Apoyan para delitos graves

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó ayer su adhesión a la iniciativa del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, al tiempo que reclamó una "reforma integral" del sistema penal juvenil.

"Estoy de acuerdo, porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años, pero creo que debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas", sostuvo el presidente de la entidad, Guillermo Lipera, al ser consultado sobre la propuesta que tiene el Gobierno.

En diálogo con Radio Mitre, el abogado pidió que se lleve adelante una "reforma integral" del sistema penal juvenil, ya que subrayó que en la actualidad "un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí se lo prepara para delinquir más".

Asimismo, el letrado apuntó contra los fiscales, en especial contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

"Con una jefa que incumple la ley, viene con una teoría ´zaffaroniana´ (en referencia al exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni) en la que todo el sistema penal está armado para proteger al que tiene y desproteger al que no, encuentran ahí una justificación cada vez que hay un delito", se quejó Lipera.

Y concluyó: "La mayoría de los jueces y fiscales de la Argentina tienen eso en la cabeza, pero eso no es garantismo, es abolicionismo".

"Como el Estado incurre en desigualdad a la hora de fijar los tipos penales, sólo pueden ir presos las personas pobres que cometen delitos, de manera que el juez cumple la función de igualar la desigualdad que establece el legislador, incumpliendo la ley y dejando al delincuente en la calle", finalizó.