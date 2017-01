En el inicio de un nuevo año Rafaela fue sacudida por dos temporales, uno el domingo y otro en la madrugada de ayer. Atlético no está exento de los múltiples destrozos e inconvenientes por los cuales atraviesa la ciudad, toda.

Los futbolistas habían sido citados por el cuerpo técnico que encabeza Juan Manuel Llop para comenzar la puesta a punto de cara a la segunda parte del torneo, sin embargo la misma tuvo que ser reprogramada para este jueves y bajo techo ya que al polideportivo del Autódromo era prácticamente imposible ingresar por la gran cantidad de agua que había en sus adyacencias.

El DT se reunió con su cuerpo técnico, con dirigentes que se hicieron presentes en el estadio Monumental y tomaron la determinación de posponer el inicio para hoy, incluso Manuel Bustos, primera incorporación de la ‘Crema’, ya había sido advertido a primera hora del día sobre esta determinación y es por esto que no estuvo presente.

Los que tampoco estuvieron y sin aviso fueron Walter Serrano y Fernando Luna. Lo del capitán, esperando resolver su salida de la institución (tiene contrato hasta junio) y con su futuro ligado a Mendoza (Godoy Cruz), mientras que Luna (sondeado en este mercado desde Ecuador) sin justificación alguna, según reconoció el propio Llop.

Los ausentes y con aviso fueron Lucas Hoyos y Mathías Abero, que se reincorporarán en la jornada de hoy.

“Al mal tiempo buena cara, charlamos un rato con los chicos y lo importante es que estemos muy comprometidos, muy convencidos de lo que vamos a hacer y eso es lo más importante”, apuntó ‘Chocho’ Llop en rueda de prensa.



La palabra completa del entrenador de la ‘Crema’:



- ¿Cómo estás y encontraste al plantel?

- Muy bien, más allá que faltan algunos chicos por diferentes motivos, muy bien. Esperemos iniciar, quizás no con lo pensado pero buscando alternativas para comenzar el semestre que es muy importante para nosotros.



- El comienzo de torneo, esos primeros tres o cuatro partidos serán muy importantes…

- Para nosotros cada partido es muy importante. Tenemos que achicar muchos puntos. Los dos primeros partidos, pero sobre todo el primero es el más importante que vamos a jugar.



- ¿Qué sucedió con los futbolistas que hoy (por ayer) no se hicieron presentes?

- Lo de Hoyos ya sabíamos que se sumaba el segundo día, Abero tuvo problemas para salir de Montevideo mientras que por Luna no tengo conocimiento y lo de Serrano tienen el conocimiento público ustedes.



- ¿Qué va a pasar con Walter Serrano?

- Tengo entendido que no voy a contar con él. Es más un no que un sí, por lo que hablé con Hugo Issa y con Carlos, es muy factible que no esté. No sé adónde se va pero es algo que puede variar de un día para otro.



- Y es una baja que complica más de la cuenta.

- Complica en una función muy importante que es en el vestuario, que es demasiado importante, el empuje, es el capitán, el tratar de ser un referente, después en lo deportivo siempre es importante el equipo, todos son importantes. Pero es una función (lo tuvo que utilizar de marcador de punta) que Walter hizo muy bien en el último semestre y me preocupa eso también.



- ¿Esta salida cambia en algo la prioridad del refuerzo que resta llegar?

- Vamos a estar tranquilos, vamos a ir evaluando, veremos la semana que viene con el comienzo de Romero y cuál es su estado general a través de los estudios. Subimos a algunos chicos pensando un poco en todo esto y es parte un poco del proyecto de este club, después veremos los cupos y la parte a reforzar pero en principio es la parte ofensiva.



- El mercado viene bastante calmo pero complicado para Atlético como siempre.

- Pasó hace 6 meses atrás cuando armamos este plantel pero a pesar de todo hicimos un muy buen torneo desde mi punto de vista, más allá de no completar en esos cuatro o cinco puntos que nos faltan. Pero muy tranquilo, no nos vamos a volver locos. El delantero que hizo un montón de goles en otro equipo no va a venir a Atlético, tenemos que buscar bien. Más allá de los nombres, lo importante es que tengamos esa actitud que tuvimos en el primer semestre, ese convencimiento de lo que vamos a realizar.



- ¿Qué nos puede decir de Maximiliano Bustos?

- Lo trajimos porque tenemos muy buena información, no lo pude ver jugar personalmente pero sí tenemos muchos videos, mucha información de muchos lados; algo similar como ocurrió con lo de Gudiño. Cuando lo tengamos en cancha por ahí es un Gudiño (risa).



- ¿Le informaron de alguna otra posible salida?

- No, vamos a tratar de que no se vaya nadie. Hubo muchos comentarios de Luna, Gudiño pero al club no llegó ninguna oferta concreta. Les manifesté a los dirigentes que no quiero que se vaya nadie porque tenemos una estructura armada, que armamos, y de pronto que se te desarme va a hacer mucho más difícil de lo que tenemos en este semestre.



- Ya se desvincularon Puch y Almirón, ¿seguirán algunos más?

- No puedo involucrarme desde el punto de vista de la rescisión porque es un tema contractual. Hay una cuestión deportiva y después tenés la relación contractual del jugador con el club. La deportiva es una cosa y en lo contractual hay veces que no se puede rescindir, como pasó con otros jugadores y que después terminaron teniendo un gran rendimiento en el último semestre (caso Abero). Puede pasar lo mismo, hoy la cuestión es deportiva, veremos lo que pasa con la dirigencia.