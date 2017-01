Newell's no arrancó por deudas

ROSARIO, 5 (NA). - El plantel de Newell´s Old Boys decidió no comenzar la pretemporada debido a un retraso salarial, por lo cual no iniciarán los trabajos hasta que la dirigencia del club rosarino haga efectiva la promesa de pago de los cuatro meses de sueldo que les adeudan a los jugadores. Los futbolistas habían sido citados por el cuerpo técnico que encabeza Diego Osella para comenzar la puesta a punto de cara a la segunda parte del Torneo de Primera, pero tras la reunión que mantuvieron con los dirigentes en el vestuario antes de que empezara la práctica hizo que el inicio se postergue.

Según se informó, los jugadores no aceptaron la promesa de pago que le llevaron los directivos, quienes pretendían pagarle dos de los cuatro meses que les deben ahora y los otros dos luego de que se normalizaran los pagos del Fútbol Para Todos. El secretario José Menchón señaló que se iba a presentar este miércoles en el predio de Bella Vista para dialogar con los futbolistas y dijo que, tanto los directivos como el plantel, tienen "toda la predisposición para destrabar el tema".