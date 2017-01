180 días más de emergencia agropecuaria en Santa Fe

No fue sencilla, no fue cómoda y tuvo momentos muy difíciles la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, realizada en el Ministerio de la Producción de Santa Fe con el fin de realizar una evaluación de la situación en las diferentes áreas productivas afectadas por los temporales que azotan el territorio provincial.

El momento por el que atraviesan los productores va desde muy preocupante hasta dramático, los excesos hídricos se hicieron presentes nuevamente, a meses de aquella devastadora racha de lluvias de abril de 2016. Las imágenes son las mismas y las consecuencias aún más graves, lo que crispó a los representantes ruralistas ante los funcionarios provinciales. Los reproches, en distintos tonos, estuvieron a la mano ante la falta de resolución de los problemas. En contrapartida los representantes del gobierno santafesino realizaron distintos pedidos de encauzar la charla y el debate sobre los temas de la emergencia, que por otro lado, ante las evidencias, no hacía falta discutir.

Lo concreto es que luego del encuentro el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, Marcelo Bargellini precisó que la intención es prorrogar la emergencia que regía hasta el 31 de diciembre de 2016. Por lo expuesto por la Comisión, el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, firmará el decreto que prorroga la emergencia por 180 días.



LA EMERGENCIA



Bargellini mencionó que “al mismo tiempo, se acordó atender desde las distintas áreas del Estado las problemáticas regionales, principalmente la contención a productores con el traslado de hacienda, y elevar el pedido de ayuda al Gobierno Nacional”.

El secretario indicó que “hemos estado recorriendo las distintas áreas afectadas por las lluvias y, más allá de que el evento climatológico aún no ha terminado y no tengamos estimación de las pérdidas, creímos necesario convocar esta reunión por la gravedad de la situación”.

“Debemos establecer entre todos los sectores una posición como provincia y plantear a la Nación el momento que estamos pasando, que es continuación del proceso que comenzó a principios del año pasado”, destacó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Lechería, Pedro Morini, manifestó que “junto al ministro de la Producción, Luis Contigiani, recorrimos algunos de los distritos más críticos, quizás los más afectados, como el departamento Castellanos y parte de San Martín. La situación requiere que como Estado estemos cerca y le brindemos contención a la gente, especialmente a los productores que no encuentran alternativas”.

“Este es un fenómeno que viene a golpear a sectores productivos que recién estaban saliendo de los inconvenientes que trajeron las lluvias de principio del año pasado. Estamos ante una situación extraordinaria que necesitará de la colaboración de todos”, concluyó Morini

Participaron también del encuentro la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el subsecretario de Agricultura, Diego Fournell; y el director provincial de Coordinación y Gestión del Ministerio de la Producción, Sergio Buchara, junto con legisladores provinciales, representantes de distintas áreas de gobierno, delegados de entidades vinculadas a la actividad agropecuaria de la provincia y el INTA, entre otros.



LA COMISION



La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria tiene carácter consultivo, está presidida por el ministro de la Producción o un representante del mismo, e integrada por un representante del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, de las comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas Cámaras legislativas y de cada una de las entidades vinculadas a la actividad agropecuaria de la provincia.

Entre sus atribuciones se encuentra la de proponer al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de la Producción, la declaración o prórroga de Emergencia Agropecuaria, o Zona de Desastre en áreas territoriales determinadas a nivel de distrito, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico afecten la producción o la capacidad de producción de una región.