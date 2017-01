"A los argentinos no les interesa"

Nacionales 04/01/2017 Redacción

Tras el papelón del Ministerio de Desarrollo de la Nación y su mapa que no incluyó a las Islas Malvinas, los malvineros dijeron "No, no es la Nación. Es un pequeño grupo de locos que insiste en reclamar las islas. A la mayoría de los argentinos no les interesa"