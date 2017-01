Tras copiosa lluvia la localidad anegada Región 04/01/2017 Redacción RAMONA

Ampliar FOTO V.PAUTASSO// DESOLADORA IMAGEN./ La planta urbana de Ramona cubierta por una masa líquida.

RAMONA. - Esta localidad de nuestro Departamento volvió a ser víctima de un fenómeno meteorológico. En la madrugada de la víspera se precipitaron 160 milímetros lo que generó que el 80% del casco urbano esté cubierto por una masa líquida y el 40% de las viviendas registraran invasión de aguas en su interior.

Esta gran precipitación vino a sumarse a las tormentas que en los últimos días afectaron a la región y castigaron a nuestro Departamento, ensañándose especialmente con algunas poblaciones, como es el caso de la localidad que nos ocupa.

El titular de la Comuna, Fabio Barbero, en una entrevista concedida a LT 10 manifestó que "estamos viviendo una situación muy crítica por las lluvias que sufrimos. Tenemos casi el 80% del casco urbano anegado y el 40% de las viviendas con agua en su interior. Entre las 3 y las 6 de la mañana cayeron 160 mm. Esto generó desborde de canales y anegamientos en la localidad. Esto se sumó a la lluvia del fin de semana".

Además, Fabio Barbero agregó que "nosotros tenemos 20 evacuados. Cuando te llueven 160 mm en tres horas no hay cómo hacerle frente".

En horas de la tarde nos comunicamos con la Comuna de Ramona para conocer la situación, en la oportunidad Fernando Gastaldi confirmó lo aseverado por Barbero en horas de la mañana, acotando que el agua no descendía prácticamente nada.

Además hizo saber que estaban aguardando otra tormenta, ya que regía una alerta meteorológica, y que en esta contingencia contaban con la contención del Ministerio de Desarrollo Social, de la EPE, Defensa Civil.

En el momento que nos comunicamos, alrededor de las 17, hizo saber que no contaban con energía eléctrica, ni servicios de Internet.

Expresó que son 21 personas las que están evacuadas, pertenecientes a cinco familias, y están alojadas en el Centro Cultural y Deportivo Ramona. Una persona, con dificultades motrices, está alojada en el local de Cáritas.