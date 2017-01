El Municipio gestiona fondos ante la Nación para reparar los daños Locales 04/01/2017 Redacción En las dos reuniones de la Junta Municipal de Defensa Civil que se llevaron a cabo ayer en la ciudad, se confirmaron las gestiones del Municipio, con la intervención del senador nacional Omar Perotti, para que Rafaela reciba una ayuda de la Nación por los daños ocasionados por el clima.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPAL REUNIDOS Y PREPARADOS. Las autoridades se reunieron ayer dos veces para organizarse y ponerse al tanto de la tormenta que azotaba la ciudad.