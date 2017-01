Se asiste a 40 familias por problemas en sus viviendas Locales 04/01/2017 Redacción Pertenecen a los barrios Güemes, Amancay, Los Nogales y Villa Dominga. De ese total, 20 sufrieron voladuras de techos. El resto, tuvo rajaduras, techos movidos e inconvenientes con los pozos negros. Además, se colabora con las familias que viven en asentamientos y ven agravada su situación.

VILLA DEL PARQUE./ Uno de los asentamientos de la ciudad donde la intensa lluvia complicó a las familias. Aunque sus viviendas no sufrieron voladuras de techos.

Para muchos rafaelinos, la tormenta del 1 de enero de 2017 no se recordará por la caída del mástil principal frente a la Jefatura. Por el contrario, les tocó vivir el drama en primera persona. Y eso seguramente quedará marcado en la memoria.

Si bien no hubo evacuados, el fenómeno del último domingo dejó a más de 40 familias damnificadas que, en algunos casos, optaron por autoevacuarse. Y que hasta ayer aún buscaban normalizar sus vidas.

Se trata de viviendas ubicadas en distintos barrios de la ciudad. La mitad de ellas, sufrió voladuras en sus techos. El resto, tuvo diversos inconvenientes que van desde rajaduras hasta desbordes en los pozos negros.

Más allá de la gravedad de cada uno de los casos, todos ellos ya comenzaron a recibir algún tipo de asistencia de parte del Municipio. Incluso también se colabora con las personas que viven en los asentamientos de la ciudad, y que en estos días ven agravada su situación.

Hasta este martes, los equipos territoriales de la Secretaría de Desarrollo Social continuaban relevando los casos más problemáticos en los distintos sectores de la ciudad. Y a partir de allí se coordinan las respuestas.

La Municipalidad aportó en los casos que era necesario, las chapas para que las viviendas puedan ser habitables. La colocación de las mismas quedó a cargo de las propias familias, que sumaron sus esfuerzos para dejar todo en condiciones y lo más rápido posible.

Se trata de vecinos pertenecientes a los barrios Güemes, Amancay, Los Nogales, Villa Rosas, Villa Dominga, o General Mosconi. En algunas casas, las chapas sólo llegaron a moverse. Pero eso fue suficiente para causar daños en los interiores.

Las familias que pudieron permanecer en sus casas, lograron ubicarse en alguna de las habitaciones donde no se habían dañado los techos. Pero otras debieron refugiarse, al menos en la noche del domingo, en casas de familiares.

En cuanto a los desmoronamiento de los pozos negros, que trae no menos contratiempos a las familias, el Municipio ha reforzado el servicio atmosférico para familias carenciadas. Pero para aquellos lugares donde se necesite adecuar nuevos pozos, la asistencia no podrá llegar hasta tanto las condiciones climáticas y del suelo lo permitan.

De esta manera, y mientras las tareas en la vía pública continúan, con el objetivo de despejar las calles y plazas, los más afectados, los que sintieron la tormenta dentro de sus casas, siguen mirando al cielo y esperan que esta vez, la furia pase de largo.