Mucha psicosis por una nueva tormenta que azotó a la ciudad

Con una sensación térmica que rozó los 50° C, Rafaela estuvo otra vez sofocante e insoportable. Lo que se dice un "verdadero horno" en la ciudad, con una leve brisa que no hacía más que hacer sentir los 40° de temperatura que vivimos a flor de piel.

Pero, desde el el domingo, que sufrimos un nuevo temporal, se habló de la "tormenta del martes" y parece que esta vez los rafaelinos tuvieron una especie de psicosis de una tormenta, que por momentos nos paralizó a todos.

A tal punto, que incluso hubo cadenas a través de las redes sociales, diciendo que quizá llegue a la ciudad una "colita de tornado" y otros factores climáticos que fueron desmentidos categóricamente por las autoridades municipales.

¿A quién no llegó por WhatsApp que un equipo periodístico de TN Noticias se vino instalar a la ciudad para cubrir la tormenta de anoche? "Un grupo especialista de TN ya está alojado en Rafaela esperando por la tormenta que se espera para el día de hoy...que va a ser peor que la anterior. Se pide que la comunidad tome precauciones", decía el mensaje. O bien el otro: "Chicas, Gendarmería estuvo pasando casa por casa avisando que esperan una cola de tornado. No es para asustar sino para prevenir. Asegurar puertas y ventanas", textual.

Una verdadera psicosis, que se ve, tuvo su efecto, porque a partir de las 18 horas de ayer no había nadie por las calles. La Ciclovía, en su hora "pico", absolutamente desierta. En los supermercados, las cajeras se miraban entre sí, producto de que nadie estaba a las vueltas por la ciudad. Todos adentro, paralizados.



INFORMES PERMANENTES

Como nunca, la ciudad estuvo comunicada por el clima. A cada instante, en Redes Sociales o en los distintos portales de la ciudad, se hablaba del clima y de la hora en la que llegaría la lluvia, que finalmente tuvo sus primeras gotas pasadas las 19 horas. "Mucha agua en pocos minutos", decía el alerta, que encima tenía pésimos antecedentes en la zona, como "balas que picaban cerca".

A media mañana de ayer nos enterábamos del desastre ocurrido en la localidad de Ramona (ver Regional) donde cayeron 160 mm en pocas horas, anegando gran parte del pueblo. En tanto, se conocía la noticia de que la Ruta 34, en el tramo Angélica - San Genaro estaba cortada por el agua que había en la calzada. Todas pésimas noticias.

Encima, en Rosario, una tormenta de lluvia y viento dejó barrios inundados y cortes de energía eléctrica, pasado el mediodía ayer, donde se desató un verdadero aguacero, que generó importantes inconvenientes, como barrios totalmente inundados.

"Se han creado muchas alertas, lo que no es bueno", dijo ayer Leonardo Crosetti, a cargo del Aeródromo local, quién tuvo una extensa jornada ayer, trabajando a deshoras para informar oficialmente lo que pasaba con el tiempo y con el Servicio Meteorológico Nacional. Hemos vivido una jornada totalmente atípica, que sin lugar a dudas va a quedar como el "día que sólo hablamos de la tormenta", dijo Crosetti.