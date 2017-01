Estafa en paquetes turísticos derrumbó el sueño de muchos Policiales 04/01/2017 Redacción Fue en Santa Fe, y arrestaron a tres personas. 68 turistas que viajaban a México se enteraron un día antes que debían deshacer las valijas.

Ampliar FOTO LT10 DIGITAL PRESOS. Marcela Arévalo y su pareja fueron retirados esposados de la agencia, en medio de insultos y gritos, quedando alojados en celdas de la PDI.

En la mañana de la víspera fue detenida la dueña de la agencia de viajes Maros "MLA", en la capital provincial, luego de allanamientos que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar por orden de la Fiscalía santafesina.

En tanto, por la tarde, se confirmó la detención de la madre de la dueña de la agencia, quien figura en los papeles como titular de la misma y de un empleado, consignó el portal de radio LT 10 de la ciudad de Santa Fe.

La presunta estafa fue descubierta el lunes cuando un grupo de turistas de Santa Fe y otras ciudades cercanas llegaron a la agencia a retirar los vouchers para viajar a Punta Cana y Cancún, destino que tenían programado desde hace meses.

Se trata de un grupo de unas 68 personas que abonaron el viaje, a quienes les explicaron que la empresa mayorista era la que había cometido el delito.

Los damnificados realizaron la denuncia y la trama de la presunta estafa comenzó a dilucidarse.

Cabe aclarar que las estafas tienen una pena que puede ser superior a los 6 años, informó ayer Lucía Nuzzo, la fiscal que lleva adelante la causa.



TESTIMONIOS

68 ilusiones fueron destrozadas en un segundo, en la pequeña agencia de turismo Maros, ubicada cerca de la esquina de calles 1° de Mayo y Obispo Boneo. El contingente debía partir anoche.

Según testimonios recogidos por El Litoral, “Mi grupo fue el primero en enterarse. Eramos ocho: mi hermano, amigos y amigas. A las 14 nos llamó Marcela Arévalo, de la agencia, quien nos convocó para darnos unos papeles. Fuimos y después de charlar unos minutos nos dijo que tenía para darnos la peor noticia, que el viaje se suspendía, porque no tenía respuesta del mayorista al que le había pagado. En el momento me quedé sin palabras. Nos repetía lo mismo, que era un mayorista que ellos conocían y por eso se confiaron”, explicó Debora Pallé, de 31 años, una de las damnificadas, todavía shockeada.

A partir de esa hora, la información corrió por las redes sociales y los medios de prensa, a medida que las víctimas iban llegando al local para buscar respuestas. Escenas de nerviosismo, impotencia, dolor y bronca se fueron sucediendo y creciendo en intensidad a medida que pasaban las horas y la propietaria de la agencia no ofrecía respuestas claras.

La empresaria habló con algunos abogados que los damnificados presentaron, pero a ellos no les mostraron ningún tipo de comprobante de depósitos realizados a un mayorista. Al parecer, tampoco había denunciado la supuesta maniobra fraudulenta en su contra.

“Ella dice que fue estafada por un mayorista, pero no quiere mostrar tickets de que los pagos se hicieron. Dice que los vuelos fueron abonados, pero en realidad se cayeron las reservas. Los vouchers no están. El dinero no está. Ella pretende arreglar por grupos, para ver si va a hacer una devolución parcial del dinero en cuotas o si va a reprogramar viajes para otras fechas. No creo que nadie acá quiera volver a hacer una operación con esta persona”, señaló Antonella Novello, una de las apoderadas de las víctimas, a media tarde de ayer, al citado medio de prensa.



INVESTIGACION

El caso fue puesto en manos de la Policía de Investigaciones, que cerca de las 21:00 del lunes -por orden del fiscal en turno- arrestó a Marcela Arévalo y a su pareja.

Ambos fueron retirados esposados de la agencia, en medio de insultos y gritos. Ambos están alojados en celdas que la PDI tiene en el sur de la ciudad.

Ayer por la mañana, todas las víctimas radicaron una denuncia conjunta y se presentaron para brindar testimonios en dependencias de esa fuerza de seguridad.

Trascendió que la presunta estafa rondaría los 2 millones de pesos en total, pero no se descarta que otros contingentes -con viajes contratados para fechas futuras- hayan corrido igual suerte.