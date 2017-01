Ben Hur vuelve a los entrenamientos

Tras unas cortas vacaciones, el plantel de Ben Hur retomará este miércoles los entrenamientos de cara a la primera fase de la etapa regional de la Copa Argentina, frente a Tiro Federal de Rosario, partidos a disputarse el 22 (de local) y 28 (como visitante) de enero. El plantel está citado desde las 18 en las instalaciones de barrio Parque, para ponerse a trabajar a las órdenes del entrenador Gustavo Barraza, el ayudante técnico Gustavo Kestler y el preparador físico César Bessone.

El Lobo, luego de haber finalizado su muy buena participación en el Federal B llegando hasta la final, el pasado 17 de diciembre, tuvo como era previsible varias bajas por diferentes motivos. Por una parte algunas por el buen rendimiento de sus futbolistas que motivaron el interés de otros clubes, y por otra en virtud del incierto calendario que se avecina para la categoría, con posible fecha de comienzo del torneo recién para fines de mayo.

Ya no estarán en el Lobo sus dos principales goleadores. Sergio Rodríguez acordó su vinculación con Defensores de Pronunciamiento, para la segunda fase del Federal A, mientras que Matías González quedó ayer muy cerca del traspaso a Unión La Calera, de la segunda división del fútbol chileno, al consensuar con la dirigencia benhurense la rescisión del vínculo por los seis meses que restaban.

Otros jugadores, entre quienes no pertenecen al Club, que se estima no estarían por el momento ya que están buscando otras opciones, son Nicolás Monje, Ezequiel Medrán y Jonathan López, recordando además que Santiago Autino decidió su retiro del fútbol. Entre los jugadores que son del riñón benhurense, Luciano Kummer tampoco se presentaría, ya que está intentando definir la continuidad de su carrera en una categoría superior.

En cambio, si estarían Marcos Cordero (podría surgir una chance del exterior), Nicolás Besaccia, Facundo Rodríguez, Nicolás Pautasso, Franco Rodas, Santiago Inchauspe, Leonel Pianetti, Ezequiel Kinderknecht, Emanuel Pagliero, Maximiliano Pavetti, Gastón Palma, Ignacio Forni, en tanto que Gustavo Mathier tiene previsto incorporarse el lunes 9. Los jugadores juveniles del Club que estuvieron formando del proceso y seguramente continuarán trabajando en este grupo son Franco Abona, Maximiliano Escalada, Agustín Stepffer, José Alberto, Valentín Peretti, Rodrigo Ledesma, Nahuel Céspedes, Daniel Gómez y Ezequiel Gnemmi, aunque podría sumarse alguno más para ir tomando roce de plantel superior.

Por otra parte, la cara nueva confirmada hasta el momento será la del volante central Daniel González, ex Libertad de Sunchales (Federal A) y que viene de militar en Las Palmas de Córdoba (Federal B), con la salvedad que el acuerdo es inicialmente solo por la Copa Argentina. No obstante, Barraza está abocado a la búsqueda de dos delanteros, uno de área y otro por afuera, y no se descarta que puedan ser evaluados algunos elementos en estas primeras jornadas de trabajo.

Cabe recordar que, si BH puede superar la instancia ante Tiro Federal, se medirá luego con el ganador de la llave entre Belgrano de Paraná y Achirense.