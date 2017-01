El Ministro Garibay por los comités de cuencas

Aprovechando su visita a la escuela Melvin Jones de la ciudad, como parte de la comitiva del gobernador Lifschitz, dialogamos con José Garibay, Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, sobre la situación de los caminos rurales santafesinos.

El funcionario reconoció que el “impacto es muy grande por la cantidad de agua caída, para la cual no tenemos capacidad de escurrimiento en los canales.” En este sentido anunció que “el miércoles (por hoy) vamos a estar acá reuniéndonos con los distintos Comités de Cuenca, avanzando con algunas obras y aportes comprometidos e identificando y definiendo nuevos estudios.”

Respecto de este compromiso de reunión, nos comunicamos con integrantes de su equipo de trabajo y afirmaron que hoy estarán nuevamente en Rafaela pero no confirmaron horario ni sede para dicho encuentro.

Sobre la organización de los comités Garibay expresó que “es un modelo muy bueno de gestión pero han quedado bastantes desfinanciados por la inversión que han tenido que hacer y porque los productores contribuyentes han tenido otros gastos. Es por eso que nosotros ante esta voluntad de desarrollarlos a los Comités de Cuenca estaremos haciendo aportes extraordinarios, aunque no para las obras clásicas de mantenimiento sino para nuevas obras que les permitan volver a desandar su normal actividad.”



LOS CAMINOS RURALES



Entre abril y mayo del año pasado el gobierno provincial anunció políticas tendientes al mejoramiento de los caminos rurales, decisión que fue acompañada por $ 100 millones. El mismo Ministro Garibay expresó en declaraciones a la prensa en aquel momento que la provincia contaba con 231 motoniveladoras y que iba a realizar un “repaso general a toda la red”.

Además el Ing. Pablo Seghezzo, a cargo de Vialidad Provincial dialogó con LA OPINION en los mismos términos y en la charla nos contó que se iba a enviar “$ 600 por kilómetro de camino rural” a todas las comunas, “$ 1.200 a las que no tengan maquinaria y $ 30 mil por kilómetro para la reconstrucción de ripio”.

Ante este nuevo evento climático encontramos la mayoría de los caminos comunales y rurales absolutamente colapsados, intransitables, con ganado cercado por el agua y miles de hectáreas encharcadas o directamente inundadas.

Consultamos el lunes pasado a José Garibay y expresó que “lo que vamos por presentar, para lo cual estamos sosteniendo reuniones con productores y sociedades rurales, es el desarrollo de un programa de estabilizado en caminos rurales, sobre todo para el sector tambero. Queremos que, como se ha hecho otras veces, hacerlo por medio de un esfuerzo compartido donde la Provincia aporte el material y las comunas y productores puedan aportar para desarrollar la conectividad y transitabilidad en forma permanente, que es lo que necesita el sector productivo de la región. Y con respecto a la recuperación de los caminos rurales hicimos oportunamente el aporte a Municipios y Comunas, algunos de los cuales no han rendido todavía pero estamos dispuestos a analizarlo y volver a hacer un aporte complementario. Y sobre nuestros caminos provinciales, tanto de calzada natural como de pavimento estamos con este programa de inversión.”

Veremos qué reunión puede realizarse en la jornada de hoy con el Ministro Garibay como principal interlocutor. Una nueva crisis hídrica, esta vez desarrollada en menos tiempo que en abril de 2016, ha puesto otra vez sobre el tapete los inconvenientes de las cuencas y los caminos rurales.