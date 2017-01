“Es Imperioso para las empresas y marcas la presencia en internet” Información General 04/01/2017 Redacción Opina Gustavo Alonso, especialista en marketing digital y docente de UCES.

Alonso durante la Diplomatura el año pasado en Rafaela.

El licenciado Gustavo Alonso es especialista en marketing digital y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios, asesorando y capacitando a empresarios y emprendedores en temas referidos a estrategia de negocios y marketing integrado.

Docente de la Diplomatura en Marketing Digital que se dictó el año anterior en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), sede Rafaela, en el marco de la Escuela de Negocios, aseguró que “resulta imperioso para las empresas y marcas reforzar su presencia en internet”.

Alonso es un estudioso en temas de marketing y management, y sumó experiencia e investigación sobre modelos de negocios en internet, así como en el análisis y práctica de la comunicación digital, “lo que me permite ofrecer una visión actual y a la altura de las exigencias de competitividad de los mercados de hoy".

-¿Qué es el marketing digital?

-La idea de "marketing digital" puedo referir a distintas acepciones, pero la más utilizada se refiere a la ejecución de comunicaciones de marketing en medios digitales. Atendiendo a que cada vez más las personas transcurrimos entre el mundo "offline" y el "online", resulta imperioso para las empresas y marcas reforzar su presencia en internet, para así informar y comunicar mejor de cara a sus públicos de interés. Las acciones de marketing digital, a diferencia de las que se impulsan por medios tradicionales, ofrecen la valiosa posibilidad de impactar muy selectivamente a través de múltiples opciones de segmentación, así como disponer de herramientas muy concretas para obtener métricas que permitan conocer con precisión el retorno de la inversión dedicada.

-¿Cuáles son las perspectivas del negocio web en los próximos años?

-Internet viene mostrando -desde su misma aparición- un crecimiento que parece no detenerse. Cada vez más personas acceden a la red y cada vez existen más personas conectadas. Por otra parte, los cambios en los estilos de vida de las personas, el acercamiento cada vez más observable de los inmigrantes digitales a todo lo que internet ofrece, así como la naturalidad con la que los nativos digitales viven y hacen en la web, nos permite presumir que cada vez serán mayores las oportunidades de negocios en el medio; ya se trate de negocios ciento por ciento basados en internet u otros más tradicionales que se suman -inevitablemente y enhorabuena- al mundo online.

-¿Las empresas tienen que estar en las redes sociales para generar más ventas?

-Las empresas tienen que estar en las redes sociales que resulten pertinentes para enriquecer la interacción con sus públicos de interés. Las acciones de comunicación en internet persiguen dos grandes objetivos: "performance" y "branding". El primero se refiere a lograr que los destinatarios de las mismas realicen alguna acción concreta, como visitar el sitio web, dejar sus datos, comprar, etc., y lo segundo involucra trabajar para aumentar la visibilidad, notoriedad y valor de marca. Habrá empresas que puedan lograr resultados de negocio concretando ventas que directamente se inicien en las redes sociales y otras que vayan generando mejores relaciones con sus mercados objetivo para conocerlos mejor y así luego mejorar los resultados por los canales tradicionales.

-¿Existe una verdadera comunicación en la era de la comunicación?

-Disponemos cada vez más de nuevas y eficientes herramientas de comunicación, eso es fácilmente observable. El punto crítico probablemente tenga que ver con la forma en que utilizamos dichas herramientas. Internet y la velocidad de los cambios que conlleva nos plantean todo el tiempo nuevos aprendizajes, permitiéndonos hacer de una manera nueva algo que siempre hicimos. En este marco, es dable encontrar algunas situaciones de enajenación producto de un vínculo demasiado estrecho y/o dependiente con estas tecnologías. Es trabajo de todos velar por la mejor utilización de todas estas maravillosas nuevas posibilidades, aprovechando lo que internet ofrece para mejorar los negocios y la calidad de vida de las personas, pero también concientizar acerca de la importancia de un uso responsable y saludable. Es decir, no debemos olvidarnos que también hay mucha vida más allá de nuestras pantallas.

-¿Para qué sirve la Diplomatura en Marketing Digital (DMD) de UCES?

-La DMD de UCES permite lograr una inserción completa en el mundo de internet y el marketing digital, ofreciendo no sólo los conceptos y herramientas inherentes a las acciones y alternativas que pueden implementarse para el desarrollo y crecimiento de negocios y marcas, sino también brindando una mirada amplia que busca explicar el impacto de las nuevas tecnologías en una sociedad compuesta de esos clientes actuales y potenciales a los cuales las empresas y emprendimientos desean satisfacer.