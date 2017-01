Vuelta al trabajo con más bajas que altas

Atlético de Rafaela, que tendrá como principal objetivo lograr la permanencia en Primera División, iniciará este miércoles sus respectivas pretemporadas rumbo a la reanudación del torneo de Primera División, en principio, pactado para el próximo 5 de febrero, día en que el conjunto albiceleste visitará a Aldosivi por la 15ª fecha.

El elenco rafaelino, último en la tabla de los promedios, comenzará a trabajar hoy a partir de las 9 en el predio del autódromo y realizará toda su pretemporada en nuestra ciudad. Igualmente, en caso de mal tiempo, se mantendría el lugar a no ser que se modifique el escenario de los entrenamientos a último momento.

Durante el receso, se produjeron un par de desvinculaciones en el plantel de la Crema de algunos futbolistas que jugaron muy pocos minutos en el equipo superior. El primero fue el volante Mariano Puch, que continuará en Los Andes, mientras que el segundo es el atacante Sergio Almirón, quien continuará su carrera en el fútbol colombiano. Estos nombres se sumaron al anterior alejamiento del defensor Rodrigo Colombo, quien no arregló su vínculo con la institución. De todos modos, en las próximas horas podrían producirse un par de bajas más, ya que no continuarían los laterales Eros Medaglia y Nelson Benítez. En tanto, la otra baja tiene que ver con el arquero Ramiro Macagno, quien disputará con el Seleccionado Argentino Sub 20 el Sudamericano de Ecuador -ver aparte, página 28-. La buena noticia es que la dirigencia ratificó que Gabriel Gudiño, uno de los jugadores más desequilibrantes que tuvo el equipo en el último semestre del año pasado y que era buscado por varios clubes, continuará en Atlético hasta la finalización del campeonato.

En cuanto a caras nuevas, estará presente el delantero Manuel Bustos, de 24 años, quien viene de tener una buena temporada en el Federal A jugando para Libertad de Sunchales. El vilense regresará de esta manera al club de barrio Alberdi, donde ya había jugado con anterioridad en las inferiores, y se trata de una de las grandes apuestas a futuro que ha realizado la dirigencia albiceleste. En tanto, en las últimas horas, no han surgido mayores novedades en relación al segundo refuerzo permitido para el primer semestre del 2017.

En total, el entrenador Juan Manuel Llop espera contar, en principio, con 32 futbolistas para empezar a trabajar, incluido el volante Walter Serrano, quien está en la mira de Godoy Cruz de Mendoza.

Hasta ahora el equipo del Chocho tiene confirmado tres amistosos: Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, como local y visitante, y Unión de Santa Fe.



3 MAS

Olimpo de Bahía Blanca, Aldosivi de Mar del Plata y Temperley, los otros tres equipos que lucharán por la permanencia en Primera, también iniciarán hoy sus respectivas pretemporadas. Olimpo entrenará en el estadio "Roberto Carminatti" de Bahía Blanca hasta el próximo domingo, día en que se trasladará a un predio de la localidad bonaerense de Ezeiza. La principal novedad es en uno de los equipos que ocupa la zona de descenso es la presencia de Mario Sciaqua como nuevo entrenador, y el inicio de las negociaciones por contratar a los jugadores de Independiente Emiliano Rigoni y Martín Benítez, según admitió su presidente Alfredo Dagna. Mientras tanto, Aldosivi, tendrá una ajetreada pretemporada, ya que a partir del sábado 14 tiene confirmados varios amistosos. Ese día se medirá con Unión de Santa Fe, el martes 17 jugará contra Quilmes, el lunes 23 frente a Talleres de Córdoba, y el 25 ante River Plate. Para el sábado 21 hay pautado un encuentro: el rival no está confirmado, pero podría ser Newell s Old Boys. En cuanto al plantel, se desvincularon el paraguayo Claudio Correa, Juan Ignacio Dinenno y Nicolás Miracco. Temperley, en tanto, volverá a los entrenamientos desde las 8.30 en el estadio "Alfredo Beranger", bajo la conducción técnica de Gustavo Alvarez, quien tiene todo acordado con la directiva para seguir en su cargo, luego de haber asumido como interino ante la salida de Carlos Mayor. En principio el equipo realizaría la pretemporada en Tandil, pero esta podría suspenderse dado que el club pensaba costear los gastos con el dinero que la AFA sigue sin abonarle.



NO ARRANCO UNION

El plantel de Unión de Santa Fe se rehusó a iniciar ayer la pretemporada, debido a la falta de pago de los sueldos que mantiene el club, que acarrea porque el Gobierno no liberó la cuota de diciembre respecto de los derechos por el fútbol. Los jugadores del "Tatengue" tenían que retornar a las 17 en el predio Casasol, en las afueras de la capital santafesina, pero al no recibir respuestas de los dirigentes respecto a la deuda no se cambiaron para iniciar los trabajos. Así se lo comunicaron al cuerpo técnico encabezado por Juan Pablo Pumpido, quien no puso resistencia y entendió la situación de los futbolistas. Antes de retirarse, los referentes del plantel tuvieron una breve charla con los dos directivos que habían ido al predio -el vicepresidente Edgardo Zin y el vocal Marcelo Piazza-, a quienes también les comunicaron la medida. Enterados, los dirigentes llamaron a algunos de sus pares que se encuentran en la ciudad para realizar una reunión de urgencia, a fin de encontrarle una solución al problema. El "Tatengue" tiene como primer cara nueva para este receso al mediocampista ofensivo Mauro Cejas, proveniente de Puebla de México.