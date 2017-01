Falleció el escritor británico John Berger Información General 04/01/2017 Redacción NOVELISTA Y CRITICO DE ARTE

JOHN BERGER./ Murió en Francia a los 90 años.

LONDRES, 4 (AFP-NA). - El crítico de arte y novelista británico John Berger, autor del influyente ensayo "Modo de ver" ("Ways of Seeing"), murió el lunes en Francia a los 90 años, anunció su hijo Jacob este martes.

"Murió en casa rodeado por los suyos", dijo su hijo, Jacob Berger, a la AFP. El escritor vivía desde hace unos años en Antony, una localidad próxima a París, tras haber residido durante mucho tiempo en la localidad saboyana de Quincy, este de Francia.

John Peter Berger nació en Londres en 1926. En la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército y al acabar la contienda retomó sus estudios de arte en la Escuela de arte de Chelsea, en Londres.

Ya licenciado, dio clases de dibujo, pintó y empezó una década de colaboraciones como crítico en la revista New Statesman.

En 1958 publicó su primera novela, "Un pintor de nuestro tiempo", y en 1972 "Modo de ver", un análisis del estudio de las imágenes y la perspectiva que se convirtió en obra de referencia para los historiadores del arte.

El libro se acompañó de un documental de varios capítulos que presentó en la televisión BBC.

"Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión", escribió en aquel ensayo.

Ese mismo año de 1972 ganó el más prestigioso de los premios británicos de ficción, el Booker Prize, por su novela picaresca "G." y donó la mitad del premio a las Panteras Negras, la organización que luchaba contra la discriminación de los negros.

Además de novelas y ensayos, escribió guiones cinematográficos -en especial para el director suizo Alain Tanner- y poesía.

Berger era un izquierdista que se mudó a Francia en los años 1970 precisamente porque la veía más proclive a su ideología, explicó su hijo Jacob a la AFP.

"Era amigo del Subcomandante Marcos, era amigo del pueblo palestino, un hombre que toda su vida se negó a poner los pies en Estados Unidos, pero que fue a México a conocer a Marcos", narró Jacob Berger.

"Mantenía una posición política muy fuerte pero no era un comunista estrecho de miras y dogmático", añadió.