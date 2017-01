Dujovne: "Los impuestos al trabajo son ridículos" Nacionales 04/01/2017 Redacción DIJO QUE BUSCARA BAJARLOS

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que su "obsesión" como funcionario es "bajar el nivel de informalidad de la economía argentina", y para ello tiene en estudio reducir los impuestos al trabajo, a los que calificó de "ridículos".

"Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo. Los ingresos de los que trabajan en el sector informal de la economía son la mitad de los que lo hacen en el sector formal. Y esto sin contar que los primeros no tienen protección en caso de despido, ni tienen obra social", sostuvo el flamante funcionario.

También afirmó que "los impuestos al trabajo son ridículos. Tenemos una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo, entre las contribuciones personales y patronales. Sobre eso, después el empleado tiene Ganancias. La proporción de la carga impositiva en relación al salario de bolsillo es muy grande y atenta en contra de la formalidad".

En reportajes publicados por matutinos porteños, Dujovne consideró que la reducción de impuestos al trabajo "es un objetivo importantísimo: una reforma tributaria que incorpore más trabajadores al sistema formal, por motivos de equidad y de aumentar la base de recaudación".

Con respecto a una eventual baja del IVA, dijo que ese impuesto tiene una "productividad muy baja: con una alícuota de 21 puntos porcentuales hoy se recauda menos de 10% del Producto Bruto Interno (PBI)". "Esa relación es de las más bajas que existen en el mundo. Esto es así, primero, porque al tener una alícuota tan alta genera evasión; y segundo, porque tiene muchos agujeros y supone mucho gasto tributario. Son cosas que vamos a ir mirando", añadió. También defendió la eliminación del reintegro del IVA por compras con débito: "Lo que teníamos era un subsidio a los usuarios de tarjeta de débito, y no era el más eficiente en términos de equidad. Los sectores de bajos recursos usan menos la tarjeta débito que los de ingresos medios y altos", dijo.

Sostuvo que "hay otro fenómeno y es que tanto en el Banco Central como en el resto del Gobierno estamos tratando de impulsar el uso del dinero electrónico, que no es sólo la tarjeta de débito. Nada de eso tiene devolución de IVA y, en este contexto, era un ruido para la universalización de medios electrónicos que haya uno beneficiado por sobre los demás". En línea con la cuestión impositiva, definió al impuesto al cheque como "un enorme incentivo a la informalidad" y a los ingresos brutos como "un problema muy grande para la economía argentina".

En cuanto al tipo de cambio, Dujovne evaluó: "Si una cosa puede hacer el Gobierno por el tipo de cambio real en el largo plazo es tener un nivel de déficit bajo. Vamos a trabajar para eso, pero nuestro punto de partida es éste".



DESIGNACIONES

El Gobierno oficializó ayer las designaciones de Dujovne y Luis Caputo en los Ministerios de Hacienda y de Finanzas, respectivamente, y aprobó la estructura del nuevo Gabinete, que tendrá 21 carteras. Además, aceptó la renuncia de Alfonso Prat Gay al ahora dividido Ministerio de Hacienda y Finanzas. También se aprobó la nueva estructura del Gabinete, que cuenta ahora con 21 Ministerios: el más nuevo, Finanzas, tendrá bajo su órbita la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.