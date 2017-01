Logros en el primer año de gestión Región 04/01/2017 Redacción MOISES VILLE

MOISES VILLE. - Reproducimos a continuación un balance, acerca del primer año de gestión, elaborado por la comisión comunal que encabeza Gustavo Barceló.

Cuando asumimos, los fondos no cubrían ni el 30% de los sueldos a abonar en el mes de diciembre.

En estos 12 meses:

- Compra de un tractor nuevo de 90hp $ 558.000.

- Compra de una niveladora de arrastre nueva $ 150.000.

- Compra de 7 moto-guadañas para limpieza en el pueblo.

-Compra de herramientas de mano, machetes, motosierra, palas, horquillas, carretillas etc..

-Compra de cubiertas y servicios para todos los vehículos.

- Arreglos y reparaciones en maquinarias y herramientas por más de $ 1.000.000.

- Se restauró el 40% de la iluminación urbana.

- Iluminación calle de acceso a la nueva escuela técnica.

- Construcción de la vereda, desagües y playa de estacionamiento en nueva escuela técnica.

- Reparación de luminarias y pintura de los pórticos de acceso Este y Oeste, Plaza San Martín, Bosque de Eucaliptos, y plazoleta Barón Hirsch.

- Pintura de cordones en acceso y plaza y de columnas de iluminación.

- Puesta en marcha de una bloquera para fabricación de ladrillos.

- Construcción de un galpón en el depósito de extracción de miel y reacondicionamos la Sala de Extracción y elevamos de 5 a 18 los productores que hicieron uso de la misma.

- Limpieza de desagües y alcantarillas al acceso de barrios.

- Trabajos de mantenimiento en ripio sobre R 69 después de un largo período de abandono.

- Asistencia permanente al centro de jubilados y pensionados.

- Subsidios al Club Tiro Federal para revoque del frente y todos los meses subsidios económicos para actividades deportivas, y además gestionando aportes provinciales para compra de ropa deportiva de patín y divisiones inferiores, apoyando con viajes, agasajos a sexta división campeona, refrigerio para primera y reserva división durante toda la campaña 2016, trofeos para encuentro de escuelitas de fútbol, riego permanente en la cancha, donación de reflectores y su colocación en canchas de Paddle, subsidios para cloro para el funcionamiento de la Pileta.

- Asistencia a todas las instituciones del pueblo. Nuestro Museo recibió del Programa Buenas Prácticas en Destino este premio es Provincial, además recibió el premio “GOLD” a la Calidad y Etica Profesional Internacional en Berlín (Alemania).

-Reacondicionamiento del Cementerio Comunal.

- Ayuda social y asistencia ante las consecuencias de las copiosas lluvias y tormentas, entregas de bolsones de mercaderías, colchones, chapas tirantes, zapatillas.

-Se agrandó la rampa de acceso a la sala de velatorios comunal.

- Construcción, alteos y mejoramiento de los caminos en la zona rural, se colocaron más de 50 tubos de alcantarillas (hacía más de 8 meses que la moto-niveladora no funcionaba). Limpieza de cunetas rurales.

- Por emergencia hídrica se firmó convenio con Vialidad por $ 394.216 para arreglo de rutas en zona rural, (trabajos que se están ejecutando).

- Se procedió a la donación al SAMCo local, de una ambulancia 0 km, equipada, que estaba parada en la comuna más de un año y sin uso.

- Reacondicionamiento del Refugio para animales, hicimos dos campañas antirrábicas de mascotas, y dos castraciones para las mismas.

- Pavimento acceso a la localidad hoy inaugurado.

- Firma del convenio para reactivar la construcción de 8 viviendas que estaban paradas desde el año 2014.

- Autorización de la secretaría de hábitat para la construcción de 10 viviendas por lotes propios.

- Colocación de 7 cámaras de video vigilancia.

-Iniciamos la campaña de Educación Vial en las escuelas.

- Por obras delegadas la construcción de la ciclovía.

- Tiene aprobado por obras menores, próximo a ejecutar: Iluminación de calle Sajaroff por $ 60.192. Construcción de un gimnasio al aire libre por $ 120.000. Emergencia climática (daños en predio del SAMCO ) $ 50.000 y presentado para su aprobación $ 400.000 para gastos corrientes.

-Plan de Forestación Urbana, más de 150 ejemplares de arsenegundo fueron plantados en todo el ejido urbano también en instituciones escolares.

-Presupuesto 2017 y Aprobado por ley de endeudamiento, La pavimentación de la Ruta 69 Moisés Ville – Palacios, para el año 2017 $ 157.800.000 ya licitada y en la cual dos empresas están dentro de lo presupuestado.

Estamos y seguimos gestionando para mejorar la convivencia en nuestro querido pueblo. El pasado no necesitamos cambiarlo, editarlo o borrarlo, sólo necesitamos aceptarlo, superarlo y seguir adelante.

Que el 2017 nos encuentre unidos en Libertad, con Respeto y en Paz.